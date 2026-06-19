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避開三大禁忌行為！五生肖亂跑恐招陰

▲專家示警端午節正午不宜睡午覺，以免錯過吸收極陽之氣、驅除負能量以改運的黃金時段。（示意圖／翻攝自Pixabay）

自製財水擺東南方！舊財水倒這繼續旺

▲端午正午接取的午時水具備正陽能量，專家建議加入168元硬幣煮沸，擺放財位能暢旺下半年財運。（示意圖／記者周淑萍攝）

正午立蛋招財位置！神明祖先祭拜指南

今（19）日端午節是全年陽氣最盛之日。但民俗上農曆五月為毒月，初五更是惡日。命理專家湯鎮瑋示警，當天若犯「3大禁忌行為」恐衝擊氣場、讓人直接衰半年！尤其「5生肖」亂跑恐招陰、受陰氣干擾。不過民眾也別慌，只要掌握最強「午時水」自製法與正午「立蛋招財位置」，就能在下半年成功改運，迎來爆棚財氣。命理專家湯鎮瑋指出，端午節當天屬於五行火氣最旺的節日，民眾應把握機會守住陽氣。當天要，以免情緒失控讓運勢受阻。此外，盡量；尤其是屬馬、兔、雞、鼠（犯太歲）以及屬牛（害太歲）這「5生肖」或是近期運勢較弱的人，亂跑恐招陰並對自身氣運造成干擾。同時，，以免錯過吸收極陽之氣的好時機；老人與孕婦當天中午也應「躲午」避免外出。想要驅除負能量並暢旺財運，可利用端午正午的黃金時段來製作2026最強財水。民眾可在當天中午11點至下午1點之間，打開廚房水龍頭接水，並拿到太陽下曝曬30分鐘以上吸收正陽能量。隨後準備總金額168元且洗淨的硬幣丟入水中煮沸，水滾後多滾3到5分鐘，象徵財源滾滾。，因為這是2026年下半年最大的財位。放置2小時以上自然冷卻後再裝瓶保存。這罐財水切記不能飲用，純粹擺放風水。至於除了自製財水，端午當天盛裝的午時水用來擦拭身體也可袪除疾疫。而在正午時分，民眾若能在住家財位、客廳中央、辦公桌正中間或店面櫃檯這4個對的位置成功「立蛋」，更象徵著下半年業績看俏，能迎來一整年的好運氣。同時，端午節也是祭祀的重要日子，專家建議依循以下時程與指南進行祭拜：：早上9至11時於自家神明廳進行，供品可準備三牲、菜飯與粽子。：正午時段（11點至13點）於祖先牌位前祭拜，同樣準備菜飯與粽子等供品。：下午3點左右於大門口或廚房內祭拜，並依序燒化金紙。此外，民間傳統亦會在。民間更有喝雄黃酒殺菌解毒的習慣，或在不敢喝酒的小孩額頭上畫「王」字，父母也會在清晨將五彩繩（長命縷）繫在孩子手腕，祈求百毒不侵、平安健康。