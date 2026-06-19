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颱風預估路徑

▲颱風會大趨勢似乎都是轉彎往東北的拋物線路徑，離台灣較近，但還不到會威脅台灣或帶來明顯天氣變化的程度。（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

今天端午節天氣

關島附近海面有熱帶性低氣壓生成，日本氣象廳稍早發布烈風警報，顯示最快明天可能增強為今年第7號颱風「米克拉」(Mekkhala，泰國命名，雷神的意思)。路徑預測顯示，它將朝西北西方向移動，路徑目前較偏向琉球群島一帶北上，影響臺灣機率偏低。天氣職人吳聖宇表示，目前在關島附近海面的熱帶擾動仍在持續發展，衛星雲圖顯示其外觀慢慢有螺旋狀的型態出現，顯示結構正在逐漸好轉，有可能在明(20)日發展為熱帶性低氣壓，週日到下週一(21~22日)間有機會進一步增強為今年第7號颱風米克拉。未來路徑目前預報仍顯示會先往西北西朝向台灣東南方海域接近，下週二(23日)來到台灣東南方海域後，由於太平洋高壓東退，因此方向上將逐漸開始北轉，並且在下週三到週五(24~26日)之間經過台灣以東海面後繼續往日本方向前進。由於各預報模式之間對於颱風開始北轉的位置，以及經過台灣以東這一段路徑的預測仍然較為分歧，可能要等到明後天熱帶性低氣壓或是颱風結構進一步穩定後才會更為明確，對台灣的影響程度也有較大的變數存在，雖然目前大部分預報仍然不認為這個未來的米克拉颱風會直接侵襲台灣，但是如果開始北轉的轉向點較為接近台灣海域，那麼颱風在北上的過程中其外圍環流對台灣天氣的影響就會比較大一些，因此提醒大家要持續注意後續最新的颱風預報資訊。今（19）日端午連假首日熱感受明顯，中央氣象署表示，今（19）日太平洋高壓增強影響，臺灣各地大多為晴到多雲、高溫炎熱，水氣雖然逐漸減少，但午後仍有局部對流發展，大臺北、宜蘭地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區仍要留意較大雨勢。氣溫方面，各地高溫普遍來到33至35度，大臺北盆地、中南部近山區及花東縱谷還會再更熱，局部高溫上看36度。