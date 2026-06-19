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9地雷路段恐壅塞 國5南向下午5點後再出發

端午節連續假期首日，高公局預判今（19）日上午重點壅塞9路段，國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統等。高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，節省時間。高公局說明，連假前一天，昨（18）日全日交通量為112.5百萬車公里，為平日年平均1.2倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為平日年平均1.2倍。而昨日車多路段包括國1南向五堵至三重、高架汐止端至環北、桃園至中壢轉接道、湖口至新竹，國3木柵至新店等。而今日0至5時交通量為8.9百萬車公里，為平日年平均2.2倍；預估今日交通量為118百萬車公里。高公局說明，目前僅國1南向湖口至竹北、國3南向三鶯至龍潭路段車多，其餘國道路段大致正常，截至上午7時，交通量為15.3百萬車公里，高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發，節省寶貴時間。高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿過度倚賴輔助駕駛系統，隨時注意前方動態。另今日部分地區午後有下雨情形，行車務必開亮頭燈，適度放慢車速並拉長與前車距離，避免任意變換車道，小心駕駛以確保行車安全。