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阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在世界盃首戰對阿爾及利亞上演帽子戲法，率領阿根廷以3：0大勝，但近期卻傳出梅西父親豪爾赫（Jorge Messi）因病正在接受治療，梅西家族也發表聲明證實，並呼籲外界與媒體保持「責任、謹慎與人性」，不要對其健康狀況進行不必要的揣測。梅西家族在聲明中表示「豪爾赫目前正面臨健康狀況」不過家屬並未透露現年68歲的豪爾赫具體罹患何種疾病，僅說明他目前正在醫療觀察中，並在現有狀況下持續復原，情況朝正面方向發展。梅西日前在阿根廷以3比0擊敗阿爾及利亞，取得本屆世界盃首戰勝利後，曾透露自己正經歷一段艱難的私人時刻，但當時並未進一步說明細節。如今家族透過梅西的媒體團隊發出聲明，也讓外界得知這段低潮與父親健康狀況有關。這份聲明發布同日，阿根廷曾流傳梅西父親病逝的相關消息，引發外界高度關注。對此，梅西家族也在聲明中嚴正呼籲，「在這樣的時刻，我們請求大家展現責任、謹慎與人性，一個人的健康，以及其摯愛親人的平靜，不應該成為揣測或不負責任媒體關注的對象。」