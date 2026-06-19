今（19）日端午節除了狂吞肉粽，菜市場竟然出現能大改運的「30元神物」暴紅！新莊公有市場「最強菜販」廖炯程在臉書幽默發文，將家家戶戶必備的菖蒲、艾草組合，妙喻為流傳兩千年的經典文創。他更首度揭開這項端午商品的「隱藏副本」神話故事，笑稱只要利用這組草本神器，就能幫身心俱疲的社畜重置能量、消除整年爛運氣。
🟡 菖蒲化神劍斬千邪！兩千年神話隱藏副本曝光
廖炯程打趣表示，端午節每天硬吞肉粽消波塊，熱量傷害巨大，需要佐點節慶蔬菜商品壓壓驚。他指出，菜市場隆重推出的「掛式化劍艾草組」，背後其實有一條很特別的隱藏副本：相傳古時有水妖作亂，搞到百姓雞飛狗跳，後來神族拿菖蒲煉成神劍將其斬殺，老百姓便紛紛在門口掛起菖蒲充當「我家也有神器，請往下家去」的防禦儀式。
他笑說，這組文創素材結合了辟邪斬千邪的化劍菖蒲、抗毒驅百福的草本艾草，還加上榕樹葉、芙蓉、抹草等在地素材，從三文錢賣到新台幣30元，歷久不衰。
🟡 專治社畜與低頻生物！30元神物消除爛運氣
廖炯程更幽默附上這款30元限定神物的「適用對象說明書」。「掛式化劍艾草組」主打招福辟邪，特別推薦給每逢節慶就接到詐騙討債電話、家中氣場亂，或是房間角落住了「情緒低頻生物」的民眾，掛上就能一秒切換成休假模式。
此外，「艾草入浴球組」則適合給媽媽配鹽巴泡腳或當作小孩的節慶版泡泡浴。他笑稱，若是將端午盛裝的午時水加進去泡澡，非常適合剛從家族聚餐、主管會議甚至立法院等「氣場混亂」地方回來的人，能徹底重置心靈能量、洗掉一整年的爛運氣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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廖炯程打趣表示，端午節每天硬吞肉粽消波塊，熱量傷害巨大，需要佐點節慶蔬菜商品壓壓驚。他指出，菜市場隆重推出的「掛式化劍艾草組」，背後其實有一條很特別的隱藏副本：相傳古時有水妖作亂，搞到百姓雞飛狗跳，後來神族拿菖蒲煉成神劍將其斬殺，老百姓便紛紛在門口掛起菖蒲充當「我家也有神器，請往下家去」的防禦儀式。
他笑說，這組文創素材結合了辟邪斬千邪的化劍菖蒲、抗毒驅百福的草本艾草，還加上榕樹葉、芙蓉、抹草等在地素材，從三文錢賣到新台幣30元，歷久不衰。
廖炯程更幽默附上這款30元限定神物的「適用對象說明書」。「掛式化劍艾草組」主打招福辟邪，特別推薦給每逢節慶就接到詐騙討債電話、家中氣場亂，或是房間角落住了「情緒低頻生物」的民眾，掛上就能一秒切換成休假模式。
此外，「艾草入浴球組」則適合給媽媽配鹽巴泡腳或當作小孩的節慶版泡泡浴。他笑稱，若是將端午盛裝的午時水加進去泡澡，非常適合剛從家族聚餐、主管會議甚至立法院等「氣場混亂」地方回來的人，能徹底重置心靈能量、洗掉一整年的爛運氣。
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