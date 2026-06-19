今日6月19日為端午節，各縣市政府以往也都有針對端午節公告發放敬老金、慰問金或弱勢補助等禮金，最低每人約有500元，其中今年屏東縣恆春鎮更是針對百歲人瑞一次領取3萬6000元，創下全台單一禮金最高紀錄。不少縣市包含澎湖縣政府、高雄市等，都已於日前開始發放。《NOWNEWS今日新聞》整理全台22個縣市府，因應端午節來臨，敬老、慰問金等發放金對象、金額與發放資訊查詢平台，一文掌握。
🟡端午節禮金是什麼？
端午節禮金是由各縣市依自治條例、社福預算，針對低收入戶、中低收入戶、65歲以上長者或身心障礙者發放的節日慰問金，通常納入「三節慰問金」制度（春節、端午節、中秋節）統一辦理。
由於各縣市公告名稱不一，常見名稱包括「端午節禮金」、「三節慰問金」、「敬老禮金」、「年節慰問金」等。而今年端午節為今（19）日，各縣市發放金額與資格都不相同，也有部分縣市並未發放，需依戶籍地公告為準，建議直接致電各縣市1999市民服務專線確認。
🟡2026年全台22縣市「端午敬老／慰問金發放金額」發放狀態：
📍台北市：
單列一口之低收入戶每戶1500元，其餘低收入戶每戶2000元。路倒遊民春節慰問金發放，由安置機構造冊，統一交由台北市社會局身心障礙者福利科及老人福利科統整。
相關資訊查詢：台北市政府社會局
📍新北市：
由萬里區公所主辦，設籍滿5年、年滿65歲的長者（原住民放寬至55歲）可領取1000元，領有身心障礙證明者則為2000元。
需主動向區公所申請，由區公所協助發放 ，並請攜帶身分證、印章、戶籍謄本、申請人存摺（郵局、金山地區農會、萬里區漁會），如需代辦，代辦人也須攜帶身分證及印章。
相關資訊查詢：新北市萬里區公所
📍基隆市：
設籍滿5年的65歲以上長者可領3000元，身心障礙者1500元；1984年7月30日前領取一次退休金的軍公教長者加碼至5000元，已領有敬老福利生活津貼之公營事業單位退休員工更可拿到1萬2000元慰問金。
相關資訊查詢：基隆市政府社會處
📍桃園市：
65歲以上長者（原住民55歲）發放2500元三節敬老金，須設籍滿6個月以上；低收入戶2000元。
相關資訊查詢：桃園市政府社會局
📍新竹縣：
由社會處主動發給低收入戶每戶1000元，無須申請。符合資格長者（敬老禮金）1萬元。
相關資訊查詢：新竹縣政府社會處
📍新竹市：
無端午禮金發放，按月發放符合資格長者每月3000元，年滿百歲者每月8000元。
相關資訊查詢：新竹市政府社會處
📍苗栗縣：
65歲以上長者 (原住民55歲)1000元。
相關資訊查詢：苗栗縣政府社會處
📍台中市：
針對低收入戶發放每戶1500元，由社會局自動匯款。
相關資訊查詢：台中市政府社會局
📍彰化縣：
縣府低收入戶可領1000元，伸港鄉低收加碼2000元、鹿港鎮低收加碼1000元，鹿港鎮65歲以上長者另可領500元現金。
相關資訊查詢：彰化縣低收入戶發放三節慰問金辦法
📍南投縣：
照顧低收入戶、中低收入戶安置住民與遊民，每人1000元，由社會局或安置機構代為發放。
相關資訊查詢：南投縣政府社會及勞動局社會福利資訊網
📍雲林縣：
目前無公告。
📍嘉義縣：
目前無公告。
📍嘉義市：
目前無公告。
📍台南市：
低收入戶每戶可拿1000元。
相關資訊查詢：台南市政府社會局
📍高雄市：
針對低收入戶發放2313元，固定每月10日入帳。
相關資訊查詢：高雄市政府社會局
📍屏東縣：
滿洲鄉70歲以上長者每人500元；恆春鎮則採年齡分級制，65至69歲領1000元、70至89歲為2000元、90至99歲拉高至6000元，百歲以上人瑞更可一次領取3萬6000元，創下全台單一禮金最高紀錄。由鄉鎮公所發放。
相關資訊查詢：恆春鎮公所
📍宜蘭縣：
低收入戶可領1000元，但若資格在端午後才核定，當年度將不予補發。
相關資訊查詢：宜蘭縣政府社會處
📍花蓮縣：
分款別給付，第一款低收入戶1000元、第二與第三款則為800元，於端午節前3天入帳。
相關資訊查詢：花蓮縣政府社會處
📍台東縣：
目前無公告。
📍澎湖縣：
設籍滿3年的65歲以上長者每人5000元、身心障礙者3000元，即便節前30日內不幸辭世仍照發。
相關資訊查詢：澎湖縣政府社會處（長者、身心障礙者）
📍連江縣（馬祖）：
統一發放2500元給低收入戶、中低收入長者與身障者。
相關資訊查詢：連江縣政府民政社會處
📍金門縣：
因歷史背景祭出特殊方案，低收入戶3000元，55至64歲的戰地政務歷經者可獲1萬2000元感恩券。
相關資訊查詢：金門縣政府民政處（低收入戶、歷經戰地者）
備註：禮金發放以各縣市2026年已公告資訊為準，部分縣市尚未正式公告，建議也可以直接致電各縣市1999市民服務專線確認。
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端午節禮金是由各縣市依自治條例、社福預算，針對低收入戶、中低收入戶、65歲以上長者或身心障礙者發放的節日慰問金，通常納入「三節慰問金」制度（春節、端午節、中秋節）統一辦理。
由於各縣市公告名稱不一，常見名稱包括「端午節禮金」、「三節慰問金」、「敬老禮金」、「年節慰問金」等。而今年端午節為今（19）日，各縣市發放金額與資格都不相同，也有部分縣市並未發放，需依戶籍地公告為準，建議直接致電各縣市1999市民服務專線確認。
🟡2026年全台22縣市「端午敬老／慰問金發放金額」發放狀態：
📍台北市：
單列一口之低收入戶每戶1500元，其餘低收入戶每戶2000元。路倒遊民春節慰問金發放，由安置機構造冊，統一交由台北市社會局身心障礙者福利科及老人福利科統整。
相關資訊查詢：台北市政府社會局
📍新北市：
由萬里區公所主辦，設籍滿5年、年滿65歲的長者（原住民放寬至55歲）可領取1000元，領有身心障礙證明者則為2000元。
需主動向區公所申請，由區公所協助發放 ，並請攜帶身分證、印章、戶籍謄本、申請人存摺（郵局、金山地區農會、萬里區漁會），如需代辦，代辦人也須攜帶身分證及印章。
相關資訊查詢：新北市萬里區公所
📍基隆市：
設籍滿5年的65歲以上長者可領3000元，身心障礙者1500元；1984年7月30日前領取一次退休金的軍公教長者加碼至5000元，已領有敬老福利生活津貼之公營事業單位退休員工更可拿到1萬2000元慰問金。
相關資訊查詢：基隆市政府社會處
📍桃園市：
65歲以上長者（原住民55歲）發放2500元三節敬老金，須設籍滿6個月以上；低收入戶2000元。
相關資訊查詢：桃園市政府社會局
📍新竹縣：
由社會處主動發給低收入戶每戶1000元，無須申請。符合資格長者（敬老禮金）1萬元。
相關資訊查詢：新竹縣政府社會處
📍新竹市：
無端午禮金發放，按月發放符合資格長者每月3000元，年滿百歲者每月8000元。
相關資訊查詢：新竹市政府社會處
📍苗栗縣：
65歲以上長者 (原住民55歲)1000元。
相關資訊查詢：苗栗縣政府社會處
📍台中市：
針對低收入戶發放每戶1500元，由社會局自動匯款。
相關資訊查詢：台中市政府社會局
📍彰化縣：
縣府低收入戶可領1000元，伸港鄉低收加碼2000元、鹿港鎮低收加碼1000元，鹿港鎮65歲以上長者另可領500元現金。
相關資訊查詢：彰化縣低收入戶發放三節慰問金辦法
📍南投縣：
照顧低收入戶、中低收入戶安置住民與遊民，每人1000元，由社會局或安置機構代為發放。
相關資訊查詢：南投縣政府社會及勞動局社會福利資訊網
📍雲林縣：
目前無公告。
📍嘉義縣：
目前無公告。
📍嘉義市：
目前無公告。
📍台南市：
低收入戶每戶可拿1000元。
相關資訊查詢：台南市政府社會局
📍高雄市：
針對低收入戶發放2313元，固定每月10日入帳。
相關資訊查詢：高雄市政府社會局
📍屏東縣：
滿洲鄉70歲以上長者每人500元；恆春鎮則採年齡分級制，65至69歲領1000元、70至89歲為2000元、90至99歲拉高至6000元，百歲以上人瑞更可一次領取3萬6000元，創下全台單一禮金最高紀錄。由鄉鎮公所發放。
相關資訊查詢：恆春鎮公所
📍宜蘭縣：
低收入戶可領1000元，但若資格在端午後才核定，當年度將不予補發。
相關資訊查詢：宜蘭縣政府社會處
📍花蓮縣：
分款別給付，第一款低收入戶1000元、第二與第三款則為800元，於端午節前3天入帳。
相關資訊查詢：花蓮縣政府社會處
📍台東縣：
目前無公告。
📍澎湖縣：
設籍滿3年的65歲以上長者每人5000元、身心障礙者3000元，即便節前30日內不幸辭世仍照發。
相關資訊查詢：澎湖縣政府社會處（長者、身心障礙者）
📍連江縣（馬祖）：
統一發放2500元給低收入戶、中低收入長者與身障者。
相關資訊查詢：連江縣政府民政社會處
📍金門縣：
因歷史背景祭出特殊方案，低收入戶3000元，55至64歲的戰地政務歷經者可獲1萬2000元感恩券。
相關資訊查詢：金門縣政府民政處（低收入戶、歷經戰地者）
備註：禮金發放以各縣市2026年已公告資訊為準，部分縣市尚未正式公告，建議也可以直接致電各縣市1999市民服務專線確認。