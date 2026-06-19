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維德角在世界盃首戰爆冷以0：0踢和西班牙，震驚世界足壇，而陣中後衛洛佩斯（Roberto Lopes）近期受訪時，表示當初維德角徵召他進入國家隊時，竟是透過「LinkedIn」聯絡他，當時他選擇忽略這封陌生訊息，差點讓他錯過站上世界盃舞台的機會。洛佩斯的母親是愛爾蘭人，父親則來自維德角。回憶這段奇妙經歷時，他表示，「我是透過LinkedIn被聯繫，詢問是否願意為國家隊效力。那是我很多年前在大學時建立的帳號。」當時維德角國家隊總教練阿瓜斯（Rui Águas）用葡萄牙文傳訊息給他，但洛佩斯看不懂內容，加上對這封陌生訊息半信半疑，最後選擇忽略，「他傳給我一封葡萄牙文訊息，但我當時完全不懂，所以因為無知，我直接無視了。我以為那是垃圾訊息。」洛佩斯坦言，自己一開始根本沒想到這封訊息會和國家隊徵召有關。直到9個月後，對方改用英文回覆，他才終於理解事情的重要性，也意識到自己錯過的可能是改變生涯的機會。洛佩斯表示，當時是靠Google翻譯才發現自己差點犯下大錯。他隨即向對方道歉，並回覆表示，「如果代表維德角的機會還存在，我非常願意加入。」幾週後，代表維德角出賽的相關文件完成，洛佩斯便正式披上維德角戰袍，在對上多哥的比賽中完成國家隊初登場。