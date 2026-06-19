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▲麥珂貝副主席。（圖／總統府提供）

▲蕭美琴接見「美國聯邦眾議院『國會非裔議員連線』副主席麥珂貝訪問團」。（圖／總統府提供）

總統賴清德昨（18）日接見美國聯邦眾議院「國會非裔議員連線」副主席麥珂貝（Lucy McBath）訪問團，感謝美國國會長期以來大力支持民主台灣，持續深化台美關係，並盼未來有更多合作交流，共同促進雙方在科技、先進科學等領域發展，同時儘速完成「避免台美雙重課稅」立法，進一步降低投資障礙、提升企業布局意願，為雙邊經貿合作開創更有利的環境。賴清德致詞時感謝麥珂貝副主席、傅晞眾議員以及美國國會長期以來大力支持民主臺灣，持續深化台美關係。他指出，在雙方共同努力下，去年台灣已經成為美國第四大貿易夥伴，今年第一季美國更成為台灣對外最大貿易夥伴，這不僅代表密切的經貿交流，更顯現台美堅實友好關係。賴清德表示，當前面對快速變動的國際情勢，台灣會繼續強化經濟韌性、提升自我防衛能力，並與美國增進國防交流合作，共同維護區域穩定，也將持續深化與美國各州產業合作。他提到，在座兩位眾議員長期關注科技創新與人才培育，很高興分享上個月已簽署「台美半導體教育聯盟合作意向書」，期盼結合雙邊優勢，共同培育下一世代的科技人才，為產業發展奠定更穩固的基礎。賴清德表示，希望美國國會能儘速完成「避免台美雙重課稅」立法，進一步降低投資障礙、提升企業布局意願，為雙邊經貿合作開創更有利的環境。最後，並再次歡迎各位訪賓遠道來訪，祝福此行圓滿成功，對台灣留下深刻印象。麥珂貝副主席致詞時表示，訪團此行是為再次重申美國國會對台灣的長期支持，同時藉由實地訪問與交流，就雙方共享的經濟未來交換意見，作為未來推動相關工作的參考。麥珂貝副主席指出，台美雙方都深知，民主並非理所當然，必須持續守護與培育，民主制度的健全發展，有賴所有公民的投入與參與，台美間不僅共享民主價值，雙邊關係更深植於對經濟繁榮與創新的相互尊重，數十年來，美國的政策始終認知到，一個安全且繁榮的台灣將有助於區域穩定，並攸關美國對全球承諾的可信度，也彰顯雙方共同促進人民繁榮發展的信任與支持。麥珂貝副主席期盼，透過此次訪問展現兩國長久夥伴關係的重要性，以及美國國會非裔議員連線對維護台海和平穩定的堅定承諾，而雙邊經貿關係是兩國共享繁榮的基礎，在世界越來越以科技為核心的時刻，由台灣引領的創新，正為世界開創前進道路，並維繫全球的緊密連結，期盼未來持續深化台美關係，讓彼此都能在和平環境中生活，珍視共同的民主理念所代表的人性尊嚴。此外，蕭美琴在接見副主席麥珂貝訪問團時表示，台美夥伴關係建立在民主自由的共同價值及承諾之上，感謝美國國會多年來透過各項倡議及決議案，支持台美經貿、國防安全合作、台灣民主發展及國際參與，並將持續與理念相近的友人攜手合作，共同守護民主自由，維護區域和平穩定。蕭美琴提到，台灣的民主歷程艱辛，30年前才首次直選總統，但也正因如此，台灣人民更加堅定捍衛自身價值與生活方式，面對當前地緣政治環境及持續存在的各項威脅，台灣仍有許多工作需要努力推動，也始終珍惜與世界各地理念相近的朋友及盟友共同合作的成果。他再次感謝美國國會透過各項倡議、決議案，展現對台美堅定夥伴關係的支持。