「對他而言最好的策略或許是跳過幾次先發，但這可能讓他投不滿規定局數，這在賽揚獎的評選中相當不利。」

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131K

防禦率1.34

ERA+308

99局

洛杉磯道奇巨星大谷翔平，昨日對上光芒比賽中先發拿到第7勝，但右手中指再度流血，讓他在第5局慘丟4分，不僅防禦率上升至本季最差的1.47，外媒《Dodgers Nation》更提出其手指傷勢，恐成為他爭奪賽揚獎的最大劣勢，大谷翔平本季以健康姿態迎接二刀流，防禦率一直穩定保持在1以下，但昨戰6局失掉4分後，原本最具優勢的防禦率也上升至1.47，加上傷勢影響，未來投球局數可能還會再減少。大谷翔平2018年轉大聯盟後，拿過新人王、5度入選明星賽、4次年度MVP、4座銀棒獎、2次世界大賽MVP，不僅打擊端成就明顯高過於投手，至今尚未獲得的最大獎也僅剩投手端的賽揚獎。昨戰中指流血後，道奇隊媒《Dodgers Nation》也表達擔憂，提到大谷翔平今年明顯在追逐生涯最後一項重大個人榮譽，然而，手指流血的小傷，卻可能阻礙他達成這項歷史性的偉業。「說到底，投手為了增加球威與轉速（Spin）所產生的摩擦力本身，就是引發水泡的原因。」報導中提到：「考慮到大谷翔平水泡已經出血，對他而言，目前最好的策略或許是跳過幾次先發。」「但如果他站在投手丘上的時間進一步減少，將可能無法達到大聯盟官方規定投球局數，這在賽揚獎的評選中相當不利。」目前大谷翔平先發12場累積73.2局，平均每場先發能吃下超過6.1局。大谷翔平爭奪國聯賽揚獎最大競爭對手有2位，分別是釀酒人王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）與費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez），兩人不僅都已拿到8勝，防禦率也都在1字頭，米肖羅斯基進階數據更漂亮，桑契斯則吃下最多局數，兩人各有優勢，相比之下，大谷翔平目前投球數據已經有落後，局數還是3人中最少的。大谷翔平：12場先發、73.2局、78K、7勝2敗、防禦率1.47、ERA+277米肖羅斯基：14場先發、87局、、8勝2敗、桑契斯：15場先發、、116K、8勝3敗、防禦率1.82、ERA+243