Netflix韓劇《鐵拳教育》播出後掀起討論，更讓不少觀眾意識到教育環境的種種問題、困境。然而一名網友在社群上坦言作為老師「完全不想看」，因為劇中教訓學生的做法，根本不可能在現實中發生，只能獲得一時爽快，之後還是得面對現實反而痛苦。貼文一出引發其他人共鳴，感嘆：「現實往往比影視作品殘酷～」、「當爽片看就好。」
《鐵拳教育》超夯 老師1原因嘆：完全不想看
《鐵拳教育》以教育體制崩壞為故事背景，劇中圍繞校園霸凌、師生對立以及恐龍家長等，反映出教育環境的各種問題。然而，一名網友在Dcard上發文「完全不想看鐵拳教育」，直言知道這部劇最近非常紅，但身為老師卻完全沒興趣看。原PO吐露原因感嘆：「因為這部劇中教訓學生的做法，根本完全不可能在現實中發生，爽完之後還是得面對現實，反而痛苦。」
貼文一出，留言區引發其他網友熱議，有自稱教育工作者的人回應：「跟我想的一樣」、「鐵拳教育確實就是老師版的A片， 看了至少會爽，可以暫時逃避現實，然後再來接家長的電話」、「很多學生已經都學會知道，只要提出性騷擾，勢必能對教師方造成影響。」不過，也有人抱持樂觀的態度說：「我也是老師，我會跟導師班學生一起看，一起探討教育議題與方針」、「我媽是國小老師，她倒是看的很開心，就當爽片看吧」、「你要讓它紅，讓它讓大家有共鳴，這才是這部片的正向用處。」
《鐵拳教育》改編韓國真人真事 觀眾見劇情痛心
事實上，《鐵拳教育》原作漫畫作者蔡溶宅曾證實，部分故事其實改編自韓國真實案件，參考12起真人真事，涵蓋校園霸凌、恐龍家長、教師輕生與未成年犯罪等社會事件。更讓人震驚的是，案件累計造成5人死亡，最小受害者甚至只有13歲，讓不少觀眾痛心劇中令人憤怒的情節，現實中竟然真實發生過，也讓大眾開始對現今教育環境反思。
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《鐵拳教育》以教育體制崩壞為故事背景，劇中圍繞校園霸凌、師生對立以及恐龍家長等，反映出教育環境的各種問題。然而，一名網友在Dcard上發文「完全不想看鐵拳教育」，直言知道這部劇最近非常紅，但身為老師卻完全沒興趣看。原PO吐露原因感嘆：「因為這部劇中教訓學生的做法，根本完全不可能在現實中發生，爽完之後還是得面對現實，反而痛苦。」
貼文一出，留言區引發其他網友熱議，有自稱教育工作者的人回應：「跟我想的一樣」、「鐵拳教育確實就是老師版的A片， 看了至少會爽，可以暫時逃避現實，然後再來接家長的電話」、「很多學生已經都學會知道，只要提出性騷擾，勢必能對教師方造成影響。」不過，也有人抱持樂觀的態度說：「我也是老師，我會跟導師班學生一起看，一起探討教育議題與方針」、「我媽是國小老師，她倒是看的很開心，就當爽片看吧」、「你要讓它紅，讓它讓大家有共鳴，這才是這部片的正向用處。」
《鐵拳教育》改編韓國真人真事 觀眾見劇情痛心
事實上，《鐵拳教育》原作漫畫作者蔡溶宅曾證實，部分故事其實改編自韓國真實案件，參考12起真人真事，涵蓋校園霸凌、恐龍家長、教師輕生與未成年犯罪等社會事件。更讓人震驚的是，案件累計造成5人死亡，最小受害者甚至只有13歲，讓不少觀眾痛心劇中令人憤怒的情節，現實中竟然真實發生過，也讓大眾開始對現今教育環境反思。