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▲第一集大韓高中校園霸凌，是參考2011年德元國中生墜樓身亡事件。（圖／Netflix）

改編內容：

故事原型：

▲第三集昭演女子高中，是改編自2017年尚西國中教師被誣陷性騷擾後身亡事件。（圖／IG@shuuuuu._yn）

改編內容：

故事原型：

▲《鐵拳教育》第5集玄中國小篇，是改編自2023年的首爾西二小學教師死亡事件。圖為飾演恐龍家長的朴智妍。（圖／Netflix）

改編故事：

故事原型：

▲《鐵拳教育》的國中生閔智雄（張耀勛 飾）就算犯錯，也因自己是觸法少年，而毫無悔意。（圖／翻攝自Netflix）

改編故事：

原型故事：

金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演的校園神劇《鐵拳教育》開播後掀起全球熱議，不過比劇情更驚人的是，原作漫畫作者蔡溶宅證實，部分故事其實改編自韓國真實案件。統計第一季10集內容，共參考12起真人真事，涵蓋校園霸凌、恐龍家長、教師輕生與未成年犯罪等社會事件，累計造成5人死亡，最小受害者只有13歲，許多觀眾看完都不敢相信，劇中最令人憤怒的情節，現實中竟然真的發生過。學生劉俊亨（李昇規 飾）有著國會議員的父親撐腰，在大韓高中帶頭霸凌，逼得朴大錫（鄭秀賢 飾）跳樓自殺，但當父親醜聞被教育部長揭發倒台後，劉俊亨也成為人人喊打的過街老鼠。2011年12月20日上午8點，就讀德元國中二年級的國中生權承敏（當時13歲）因不堪長期遭受集體霸凌，從位於大邱廣域市壽城區新梅洞自家7樓公寓陽台跳樓輕生，該事件是韓國最知名的校園霸凌導致自殺案件之一。權同學留下一封很長的遺書，詳細記錄加害者對他的殘酷虐待行為，除了幫他們寫作業、跑腿買酒買菸、外送，還被逼迫長期坐在電腦前、代玩《楓之谷》達9個月，連銀行存摺與提款卡都被搶走，如果權同學不透露提款卡密碼或故意給錯，就會被殘忍毆打，霸凌者就連藥費和醫療費用都向他索討。這一集講述韓芮梨（朴敘允 飾）IG擁有60萬粉絲，只要她不開心，就會把自己朔造成被老師欺負的學生。有一天韓芮梨不滿被班導要求刪除惡搞的影片，誣陷遭老師性侵，導致班導車內燒炭自殺。2017年8月5日，尚西國中男數學老師宋京鎮，遭控性騷擾學生蒙受冤屈輕生，享年54歲。尚西國中全校學生只有19人，其中8位是女學生，宋京鎮被指控對7名女學生性騷擾，其中2位告知父母後，家長希望校長以保密方式調查學生說法是否屬實，但校長無視家長要求，指示體育老師調查，7名女學生後來陳述宋京鎮會摸肩膀、捏臉頰、拍拍背、拉過臉頰和鼻子、拍背、揉捏腿，若答不出數學題就會打人。事件爆發當天，宋老師在上課期間即遭停職，被強制趕出校園；後來所有女學生都反覆向警方表示「沒有發生性騷擾事件」，最終以「無嫌疑」結案，但結案後，宋老師卻也遭到解除職務處分。根據遺屬說法，當初向警方與教育廳檢舉性騷擾與校園暴力的體育教師，本來就跟宋京鎮不合，所以在處理案件過程中誇大、扭曲學生陳述內容，再以此作為依據檢舉。女學生們則表示，當時誤會宋京鎮在晚自習期間，只讓一年級學生回家，因此對他心生不滿才寫下不實陳述書，但她們並不知道會被拿去檢舉。事後也證實，當時讓一年級學生先行返家的，其實是另一名教師。恐龍家長李智英（朴智妍 飾）不希望孩子在學校受委屈，不斷以訊息、電話騷擾班導師崔（宋詩安 飾），甚至還查出對方住處登門侮辱，崔智善長期被輔導壓力、家長霸凌折磨，最後罹患憂鬱症、神經衰弱以及顏面神經失調。2018年的金浦事件中，一名幼兒園女教師遭家長在群組內指控虐待兒童，隨後不僅被當眾潑水羞辱，個人資料也遭外流，更成為網路霸凌的攻擊對象。儘管後續調查始終無法證實相關虐童指控，但她長期承受外界質疑與輿論壓力，最終選擇輕生。另一個原型則是震驚全韓的首爾西二小學教師死亡事件。2023年7月18日，一名年僅24歲、剛踏入教職不久的一年級女導師，被發現陳屍校內教材準備室，而《鐵拳教育》中崔智善準備在「心靈之屋」輕生的橋段，正是取材自這起悲劇。事件曝光後，外界將焦點集中在她身亡前一週發生的「鉛筆事件」，當時班上一名學生持鉛筆戳傷同學額頭，老師依規定通知雙方家長，卻因此遭其中一方家長持續以電話、訊息及面談施壓，甚至被當面指責「沒有資格當老師」。韓國教育部後續調查更發現，她生前曾向同事吐露，始終無法理解家長究竟是如何取得自己的私人手機號碼，長期承受巨大精神壓力。一名自稱「我是14歲觸法少年」閔智雄（張耀勛 飾）帶頭在校園為非作歹，霸凌、偷竊還在校園販毒、軟禁女學生，而他清楚知道自己未成年，不會受到法律制裁，加上國中是義務教育無法退學，所以老師、警察都拿他沒轍。2021年3月29日凌晨，一群無駕照未成年國中生冒用他人名義租車上路，行經大田東區一處路段時高速行駛，最終與前方車輛發生追撞事故，造成車內1名國中生死亡，數人重傷。因為影集聚焦於未成年犯罪議題，少年們仗著「觸法少年」身分，即使犯下再嚴重的罪行也難以受到法律制裁，行為因此愈發失控、一次比一次惡劣。故事原型之一，也參考了震驚韓國社會的「龍仁公寓磚塊投擲致死事件」。2015年10月8日下午4點40分左右，京畿道龍仁市一處公寓頂樓，3名國小學生將重達1.82公斤的水泥磚從高處往下丟，結果直接砸中正在替流浪貓搭建休憩小屋的朴姓女子，當場身亡，另一名男子也因頭部遭擊中，造成顱骨凹陷性骨折等重傷。由於涉案者年紀尚小，案件後續也引發社會對兒童刑事責任的激烈討論。根據韓國法院相關判例，若行為人認知到可能造成死亡風險，卻認為「應該不至於出事」，通常屬於過失；只有抱持「就算有人死掉也無所謂」的心態，才可能構成未必故意。而在本案中，外界普遍認為涉案兒童的認知能力有限，未必真正理解磚塊砸中人可能導致死亡，這也是事件至今仍充滿爭議的原因之一。至於永宗島拳擊實戰霸凌事件，是指2020年11月發生於韓國仁川市永宗島的一起重大校園霸凌案件，當時2名高中生以進行拳擊實戰練習為由，長時間毆打1名男學生，導致被害人重傷昏迷，一度被宣告腦死。而國中生毆打老人事件，是2015年京畿道議政府市多名國中生無故毆打一名年長者，還將施暴過程拍成影片上傳網路，引發熱議。此外，第二集並非改編自某一起特定事件，而是以過去曾被稱為仁川三大問題學校之一、有「韓國鈴蘭高校」之稱、惡名昭彰的雲峰工業高中為原型創作。第四集則是參考淑明女子高中雙胞胎姊妹考卷外洩事件；七至九集為漫畫故事，第十集是參考李多英校園霸凌爭議事件，以上均無人傷亡。