我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國年輕人掀「全職子女」風潮（圖／美聯社／達志影像）

韓國近年出現一種全新社會現象——越來越多20至40多歲的年輕人，畢業後不再拚命擠進大企業，而是選擇留在家中擔任「全職子女」，負責打掃、煮飯、陪父母就醫等家務，換取免費住宿加上每月約50萬韓元（約新台幣1萬2千元）的零用錢。這股風潮背後，藏著韓國青年難以突破的結構困境。有YouTuber坦言，在首爾獨居五年，每月光房租就燒掉70萬韓元，最終撐不住搬回娘家；另有名畢業自首爾頂尖大學的30多歲男子，因長期求職碰壁，也無奈選擇回家當「全職兒子」，每個月領取一萬出頭台幣的薪水。根據韓國官方《5月就業動向報告》，15至29歲青年就業人口較去年同期暴跌，60歲以上老年就業人口卻逆勢增加17.1萬人，世代落差觸目驚心。官方調查更顯示，高達**54.4%**的19至34歲青年至今仍與父母同住。與傳統「啃老族」不同，這群全職子女將家務勞動視為正式工作，在社群媒體上大方曬出洗衣、打掃、垃圾分類的日常，部分人還會利用空檔兼職或進修。韓國當紅喜劇節目《SNL Korea》甚至將此現象翻拍成「全職子女徵才面試」短劇，引發全網瘋傳。對此現象，韓國社會看法兩極。支持者認為家庭共同生活能有效降低開銷，是面對高房價、高通膨的務實應對；批評者則擔憂，這些青年長期依賴父母，一旦家庭出現變故，恐怕瞬間陷入經濟與精神雙重危機。漢陽大學教授全英洙則呼籲社會不應過度負面看待，並主張政府應思考建立新機制，協助這批青年發揮自身能力、找到出路。值得注意的是，韓國20至30世代「躺平族」2025年已累計達，比去年同期又多出1.6萬人，折射出這個社會青年困境的深層警訊。