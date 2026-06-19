我是廣告 請繼續往下閱讀

象牙海岸19歲新星迪奧曼德（Yan Diomande）近日透過《The Players’ Tribune》發表一封感人長信，悼念年僅15歲離世的妹妹羅珊（Roxane）。根據報導，羅珊疑似在飲料遭人下藥的事件後不幸身亡，迪奧曼德在信中寫道，「我在足球場上做的一切，都是為了妳。」目前效力德甲RB萊比錫的迪奧曼德透露，自己是在去年完成西甲雷加內斯（Leganes）首秀後不久，得知妹妹過世的噩耗。對他而言，那原本應該是職業生涯重要里程碑，卻也成為人生最痛苦的時刻之一。迪奧曼德坦言，至今仍沒有真正得到答案，也不知道自己是否想知道原因，「也許是嫉妒，也許這只是我們國家會發生的事，也許我本來可以保護妳，我不知道。」迪奧曼德在信中表示，自己只能試著相信上帝的安排，也不會假裝能夠忘記這份傷痛。他寫道，「我能做的，就是把痛苦化為更努力的動力，去完成我們曾經一起夢想過的一切。」他也表示，之所以寫下這封信，是因為自己無法開口談論這件事，但希望妹妹知道，他會讓她的名字被更多人記得，「我會確保妳繼續活在大家心中，讓全世界都知道妳的名字。」這封信也回顧了兄妹倆在象牙海岸成長的日子。迪奧曼德從小夢想追隨葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）的腳步，但旅歐追夢之路並不順遂。他曾多次參加球隊測試卻遭拒絕，甚至一度因簽證到期被送回非洲。他回憶，那段時間是妹妹始終沒有放棄相信他，「我的夢想結束了，他們把我送回非洲，我們一起哭。但妳是那個從未停止相信我的人。幾週後，我簽下雷加內斯，這次我們流下的是不同的眼淚。」這封信寫於迪奧曼德前往北美參加世界盃前夕，他也在文末向妹妹承諾，自己會努力成為世界上最好的球員。他寫道，「這是我向全世界證明妳眼中那個我的機會。每次我進球，我都會讓大家知道妳的名字，讓他們不會忘記妳。」他也提到妹妹曾堅信他能超越C羅，「妳總說我可以比C羅更好。如果我在那裡見到他，我會替妳跟他打招呼。」