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整疊證照帶去面試！帝寶保母開「3條件」超硬：不加班、不洗奶瓶

▲眼科醫師黃宥嘉分享曾有找尋保母的經驗，提到當年面試到一位曾在帝寶社區服務過的保母。（圖／取自unsplash）

強調只負責「專職照顧嬰兒」，不負責清洗奶瓶、尿布或嬰兒衣物等工作，且每周固定工作8小時，不接受加班，周末則一定要休假，因為要持續進修考更多證照。

帝寶保母月薪開7萬！女醫傻眼：覺得自己很卑微

在帝寶工作時月薪高達7萬

▲這名保母不只在帝寶社區服務過，甚至月薪還高達7萬，行情遠遠高於黃宥嘉的預算一倍。（圖／取自unsplash）

現任「老虎牙子」董娘劉伊心日前被爆出，開出月薪4.5萬元徵求全能特助，在網路上引發大量討論，連帶讓豪門徵才標準成為外界關注焦點。眼科醫師黃宥嘉近日登上節目分享找尋保母的經驗，眼科醫師黃宥嘉近日登上談話性節目《新聞挖挖哇！》分享豪門徵才經驗，提到與前夫育有一對雙胞胎，其中有位孩子因身體較不佳住在加護病房，當時她選擇留職停薪，每天往返醫院照顧孩子至少10小時，因此動念想找一位保母幫忙照顧另一名在家的健康寶寶。由於當時她懷孕27周就早產，根本來不及事先安排保母人選，只好透過網路與親友推薦尋找。黃宥嘉回憶，當時有位保母讓她印象十分深刻，對方面試時拿著厚厚的資料夾，裡頭全是各類育兒、幼教及專業進修證照，更自稱曾在帝寶豪宅區當過保母。雖然對方經歷好得嚇人，但不只如此，對方還透露不過黃宥嘉最終並未聘用這名保母，除了預算落差以外，對方無法配合加班也是一大問題，表示身為職業婦女的她，假日偶爾需要參加醫學會或工作，希望保母在工時上能具備更多彈性。最後她也如願找到一位年紀較大、履歷沒那麼漂亮的保母，但對方富有愛心，還願意加班，雙方合作相當順利。對此，節目來賓指出，豪宅區保母服務的家庭普遍重視教育與照護品質，因此也更願意提供較好的薪資與工作條件。但