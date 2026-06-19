現任「老虎牙子」董娘劉伊心日前被爆出，開出月薪4.5萬元徵求全能特助，在網路上引發大量討論，連帶讓豪門徵才標準成為外界關注焦點。眼科醫師黃宥嘉近日登上節目分享找尋保母的經驗，當年面試到一位曾在帝寶社區服務過的保母，對方開出月薪7萬元，更提出「不洗奶瓶、不加班、周末不上班」等條件，讓她傻眼表示「覺得自己很卑微」。
整疊證照帶去面試！帝寶保母開「3條件」超硬：不加班、不洗奶瓶
眼科醫師黃宥嘉近日登上談話性節目《新聞挖挖哇！》分享豪門徵才經驗，提到與前夫育有一對雙胞胎，其中有位孩子因身體較不佳住在加護病房，當時她選擇留職停薪，每天往返醫院照顧孩子至少10小時，因此動念想找一位保母幫忙照顧另一名在家的健康寶寶。由於當時她懷孕27周就早產，根本來不及事先安排保母人選，只好透過網路與親友推薦尋找。
黃宥嘉回憶，當時有位保母讓她印象十分深刻，對方面試時拿著厚厚的資料夾，裡頭全是各類育兒、幼教及專業進修證照，更自稱曾在帝寶豪宅區當過保母。雖然對方經歷好得嚇人，但強調只負責「專職照顧嬰兒」，不負責清洗奶瓶、尿布或嬰兒衣物等工作，且每周固定工作8小時，不接受加班，周末則一定要休假，因為要持續進修考更多證照。
帝寶保母月薪開7萬！女醫傻眼：覺得自己很卑微
不只如此，對方還透露在帝寶工作時月薪高達7萬，超高薪資讓黃宥嘉感到吃驚，坦言當年與前夫的預算只有3萬5千元，對方行情遠遠多出一倍，「當下我其實覺得很卑微，原來這個年代帝寶的貴婦已經提供到月薪7萬」。
不過黃宥嘉最終並未聘用這名保母，除了預算落差以外，對方無法配合加班也是一大問題，表示身為職業婦女的她，假日偶爾需要參加醫學會或工作，希望保母在工時上能具備更多彈性。最後她也如願找到一位年紀較大、履歷沒那麼漂亮的保母，但對方富有愛心，還願意加班，雙方合作相當順利。
對此，節目來賓指出，豪宅區保母服務的家庭普遍重視教育與照護品質，因此也更願意提供較好的薪資與工作條件。但黃宥嘉表示，自身挑選保母時看重的不只是證照資格，更重要在於「對方是否喜歡孩子」，以及能否配合家庭需求，才是選擇的最重要關鍵。
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眼科醫師黃宥嘉近日登上談話性節目《新聞挖挖哇！》分享豪門徵才經驗，提到與前夫育有一對雙胞胎，其中有位孩子因身體較不佳住在加護病房，當時她選擇留職停薪，每天往返醫院照顧孩子至少10小時，因此動念想找一位保母幫忙照顧另一名在家的健康寶寶。由於當時她懷孕27周就早產，根本來不及事先安排保母人選，只好透過網路與親友推薦尋找。
帝寶保母月薪開7萬！女醫傻眼：覺得自己很卑微
不只如此，對方還透露在帝寶工作時月薪高達7萬，超高薪資讓黃宥嘉感到吃驚，坦言當年與前夫的預算只有3萬5千元，對方行情遠遠多出一倍，「當下我其實覺得很卑微，原來這個年代帝寶的貴婦已經提供到月薪7萬」。
對此，節目來賓指出，豪宅區保母服務的家庭普遍重視教育與照護品質，因此也更願意提供較好的薪資與工作條件。但黃宥嘉表示，自身挑選保母時看重的不只是證照資格，更重要在於「對方是否喜歡孩子」，以及能否配合家庭需求，才是選擇的最重要關鍵。