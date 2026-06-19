北台灣宗教盛事「淡水大拜拜」清水祖師遶境於今（19）日、明（20）日盛大舉行！適逢端午連假，新北市交通局與淡水警分局宣布實施大範圍交通管制，非當地住戶汽車禁止進入市區，各公車路線也將配合改道。本文特地為香客與遊客整理出最強交通懶人包，一圖秒懂最新交管路段、時間範圍、市區公車改道動線與外圍十九大可停放停車場，讓您輕鬆出門不踩雷。
🟡市區擴大交管封路！兩階段遶境時間表曝光
淡水清水巖清水祖師遶境活動正式展開，活動分為兩階段：今（19）日下午15時起率先由「暗訪遶境」打頭陣；明（20）日上午09時起則進行「正式遶境」。為維護活動安全，淡水警方與交通局於兩天實施大範圍限時封路交管，管制期間非市區住戶汽車一律禁止駛入。
限時封路管制時間與路段範圍：
交管時間： 今（19）日13時起至翌日1時、明（20）日8時至24時。
管制範圍： 淡金路（登輝大道）以西、新春街及中山北路1段212巷口以南、中正路以東之主要道路。
🟡公車改道至捷運站前！淡江大橋下橋禁右轉
受到大範圍封路影響，沿線行經市區的公車及新巴士（包含F102、F103、F105、F106、F109等路線）將全面配合改道，且管制期間內市區多處常態站位皆「暫停停靠」。所有公車路線的起迄站，統一調整至「捷運淡水站前廣場」進行上下客，請搭車民眾多加留意。
另外，針對開車由外圍前往沙崙或新市鎮的民眾，淡江大橋淡水端下橋後在管制時段內「一律禁止右轉中正路進入市區」，車輛僅能直行沙崙路再轉替代道路。
🟡水碓三民停車場不開！外圍19大車位速看
自駕開車前往淡水老街或漁人碼頭的民眾要特別注意，位於交管核心範圍內的「水碓停車場」與「三民停車場」在今明兩天管制時段內「完全不對外開放」。若有停車需求，民眾必須將車輛停放在管制區外圍的19大指定停車場。
外圍可停放車格包含嘟嘟房捷運紅樹林站（汽車215席/機車115席）、漁人碼頭平面停車場（汽車404席/機車466席）等，停妥後再轉乘大眾運輸前往。交通局也強烈呼籲，連假期間淡水停車空間有限，遊客請多搭乘捷運至淡水站，或至紅樹林站轉乘淡海輕軌，避免塞車掃興。
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淡水清水巖清水祖師遶境活動正式展開，活動分為兩階段：今（19）日下午15時起率先由「暗訪遶境」打頭陣；明（20）日上午09時起則進行「正式遶境」。為維護活動安全，淡水警方與交通局於兩天實施大範圍限時封路交管，管制期間非市區住戶汽車一律禁止駛入。
限時封路管制時間與路段範圍：
交管時間： 今（19）日13時起至翌日1時、明（20）日8時至24時。
管制範圍： 淡金路（登輝大道）以西、新春街及中山北路1段212巷口以南、中正路以東之主要道路。
受到大範圍封路影響，沿線行經市區的公車及新巴士（包含F102、F103、F105、F106、F109等路線）將全面配合改道，且管制期間內市區多處常態站位皆「暫停停靠」。所有公車路線的起迄站，統一調整至「捷運淡水站前廣場」進行上下客，請搭車民眾多加留意。
另外，針對開車由外圍前往沙崙或新市鎮的民眾，淡江大橋淡水端下橋後在管制時段內「一律禁止右轉中正路進入市區」，車輛僅能直行沙崙路再轉替代道路。
自駕開車前往淡水老街或漁人碼頭的民眾要特別注意，位於交管核心範圍內的「水碓停車場」與「三民停車場」在今明兩天管制時段內「完全不對外開放」。若有停車需求，民眾必須將車輛停放在管制區外圍的19大指定停車場。
外圍可停放車格包含嘟嘟房捷運紅樹林站（汽車215席/機車115席）、漁人碼頭平面停車場（汽車404席/機車466席）等，停妥後再轉乘大眾運輸前往。交通局也強烈呼籲，連假期間淡水停車空間有限，遊客請多搭乘捷運至淡水站，或至紅樹林站轉乘淡海輕軌，避免塞車掃興。