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▲術前好好的，術後像朱元璋（圖／截自抖音）

▲術前好好的，術後像朱元璋（圖／截自抖音）

▲術前好好的，術後像朱元璋（圖／截自抖音）

▲術前好好的，術後像朱元璋（圖／截自抖音）

中國大陸一名24歲女子小雨，2025年在湖北武漢大學口腔醫院接受正顎手術，術後不到一個月卻發現臉部明顯歪斜、出現地包天（戽斗），她苦中作樂自嘲術後臉型神似明朝開國皇帝朱元璋畫像，並將親身遭遇製成影片發布社群，引發大量關注。據《澎湃新聞》報道，小雨術前僅有側面輕微的骨性下顎前突，正面外觀基本無異常，原本只是去醫院諮詢補牙、種牙等一般療程，沒想到接診醫師評估後直接建議她接受正顎手術，並轉介至院內正顎科室。然而術前評估顯示，她僅有2毫米的下顎前突，合理方案應為將下顎骨向後微調2毫米，但手術結果卻完全相反——主刀醫師不僅沒有後移下顎，反而將下顎骨向外拉出逾13毫米，直接加重地包天症狀，同時造成顎骨橫向偏移，導致面部三維偏顎，上下顎形成兩個不對稱平面。多方權威醫療機構事後評估，均認為該手術存在誤診問題。更令小雨絕望的是，多家口腔醫院評估後指出，她的二次修復難度極高，完整修復流程至少需要四至五年，預估費用逾人民幣30萬元，且由於常規術前正畸目前根本無法進行，她暫時連二次手術的條件都不具備。術後小雨持報告找主刀醫師理論，對方先稱「病情復發」，後改口稱「手術精度有誤差」，最終竟脫口而出：「我喜歡這種面型，現在的面型比之前更洋氣，這個是你要接受新的面型。」這番話令小雨既憤怒又無奈。公開資料顯示，主刀醫師吳中興為主任醫師、博士，具正顎外科、面部整形美容及口腔顎面外科專業背景，現任職於武漢大學口腔醫學院，曾發表國內外論文十餘篇，並赴德國、香港、韓國進修學習。事發後，小雨分別向涉事醫院及當地衛健委投訴維權，目前院方仍無具體回應，衛健委僅表示「正在處理中」。她也將醫師的那番話與自身遭遇以AI改編成歌曲，製成影片發布社群平台，盼用自嘲方式讓更多人看見她的處境。