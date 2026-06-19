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▲張凌赫（下）與田曦薇（上）近日先後曬岀深夜散步的影片，再度傳出戀愛緋聞。（圖／翻攝自微博@第97次過春天）

中國男星張凌赫因與田曦薇主演古裝劇《逐玉》，而不斷傳出緋聞。而近日，兩人又被發現不約而同曬出在深夜散步的影片，「張凌赫田曦薇 深夜散步糖」的關鍵字，也在昨（18）日直接衝到微博熱搜第一。其中，田曦薇在影片中演唱了〈夏天的風〉，而張凌赫最開始用的BGM（背景音樂）則是〈風帶走了我的思念〉，疑似在呼應田曦薇，不料之後張凌赫就被抓包秒刪了這個BGM。田曦薇在11日，搶先發布一則在深夜散步的影片，只見她臉上毫無遮掩地晃來晃去開心散步，嘴裡還唱著溫嵐的〈夏天的風〉歌詞：「夏天的風我永遠記得，清清楚楚地說你愛我。」一下湊近鏡頭撒嬌、又甜笑看向鏡頭的模樣，像極了男友視角。而在昨日凌晨，張凌赫也發布了一則到母校散步的影片，戴著口罩、穿著一身黑的在深夜散步，不時的拿起手中相機拍照，被說就像是在拍田曦薇。其中，張凌赫原本的BGM是放Nemo創作的短影音配樂〈風帶走了我的思念〉，讓粉絲猜測就是在呼應田曦薇唱的歌詞，不料不久後，張凌赫就換掉了這首BGM重發。除此之外，還有網友發現，張凌赫在抖音和微博都分別發了比V的照片，被認為是在暗指田曦薇的小名「VV」。多個巧合再度讓兩人的緋聞瘋傳，關鍵字「張凌赫田曦薇 深夜散步糖」也直接衝微博熱搜第一，讓CP粉又開始狂嗑，「一個先發一個後發，相互呼應，情侶氛圍感拉滿磕到了」、「這麼好看又相配的兩個，要是二搭個啥我都會追著看。」