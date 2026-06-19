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今午後「雙北、宜蘭」仍需防西北雨

▲中央氣象署高溫預測，端午節花蓮發布橙色高溫燈號，多縣市出現黃色燈號；20日至25日太平洋高壓持續增強，台灣各地高溫上看32至36度，天氣穩定炎熱。(圖／中央氣象署提供)

今天哪裡還會下雨？大台北、宜蘭、山區最要留意

週六、週日更穩定 山區午後仍有雷雨

颱風動態：今明發展為颱風「米克拉」

▲中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD08未來可能朝菲律賓東方海面接近，22日至24日路徑不確定範圍擴大，是否靠近台灣仍待觀察。（圖／中央氣象署）

端午連假今（19）日展開，雨勢終於明顯趨緩，不過中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天受到太平洋高壓增強影響，各地大多晴到多雲、高溫炎熱，各地高溫普遍來到33至35度，有機會飆到36度，但午後仍有熱對流發展，降雨範圍比前幾天縮小，端午節今天台灣天氣逐漸回到典型夏季型態，太平洋高壓增強後，各地上午多為晴到多雲，白天陽光明顯，前幾天大範圍劇烈午後雷雨的情況趨緩。氣溫方面，各地高溫普遍來到33至35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷局部可能更高，雙北及部分內陸地區有機會飆到36度，台東也有焚風發生機率。近中午前後紫外線偏強，容易達到過量或危險等級。今天還是會出現午後局部熱對流，白天各地大多可以把握晴到多雲的天氣，但午後大台北、宜蘭及各地山區仍可能出現短暫雷陣雨，山區雨勢可能較明顯，若要登山、到溪邊或前往山區景點，建議午後留意雷聲、天色轉暗及短延時強降雨。此外，中央氣象署高溫資訊顯示，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，今天白天花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣則為黃色燈號。連假後兩天 6月20日、21日，天氣會比今天更穩定，氣象署指出，6月20日至25日太平洋高壓增強，各地大多為晴朗穩定、高溫炎熱的天氣，午後各山區有零星短暫雷陣雨；6月20日至25日台灣各地高溫約32至36度，澎湖、金門、馬祖約29至31度，低溫則約24至26度。颱風方面，關島附近熱帶性低氣壓TD08持續發展，距離台灣仍遠，短期內端午連假天氣主因仍是太平洋高壓，並非颱風直接影響。不過若熱帶性低氣壓後續增強，不排除發展為今年第7號颱風「米克拉」。目前預報重點在於它未來是否持續往西北西移動、接近琉球東南方海面後再北轉；若北轉位置偏東，對台灣影響有限，若路徑偏西或北轉較晚，才要留意下週東半部、北部海面風浪及水氣變化。