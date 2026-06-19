我是廣告 請繼續往下閱讀

端午連假第一天，今（19）日立法院長韓國瑜也發文祝賀大家「端午安康」，提醒民眾無論返鄉或出外旅遊，務必注意安全。另外，也提到端午節意義，端午節的意義也逐漸從歷史紀念延伸到家人團聚與文化傳承，希望在享受佳節的同時，也能將這份珍貴的文化精神繼續傳承下去。韓國瑜表示，端午節是華人文化中重要的傳統節日，大家吃粽子、划龍舟，共享和家人團聚的時光。端午節的意義也逐漸從歷史紀念延伸到家人團聚與文化傳承，希望在享受佳節的同時，也能將這份珍貴的文化精神繼續傳承下去。今年端午連假有三天，在收假當天6月21日，韓國瑜也將率跨黨派立委出訪美國，並直飛鳳凰城參訪台積電。前一天出席活動更表示，小小的台灣在地圖上看起來像個小雞蛋，但從內部看台灣五彩繽紛、生命力旺盛，讓很多外國朋友嚇一跳「有什麼好旺盛的？」台積電、半導體不用講，但大家忘記我們的醫療跟健保連美國前總統歐巴馬都感嘆，還有各行各業的隱形冠軍，台灣都是世界最棒的，跟外國國會交流，讓他重新審視台灣的價值，這非常重要的。