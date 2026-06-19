我是廣告 請繼續往下閱讀

掛艾草防濕、驅蟲 中醫：不只是民俗象徵

食慾不振、皮膚癢 中醫揭6症狀：濕氣累積過多

端午節除了吃粽子，還記得要掛艾草、戴香包嗎？而這些流傳千年的習俗其實是與「防病防濕」有關，並不是單純民俗象徵，是代表著古人防疫的智慧。中醫師提到，「艾草」是中醫常用藥材，性溫，具有溫經散寒、祛濕除穢的作用；「菖蒲」則帶有特殊芳香氣味，古人在沒有消毒藥品年代下，利用天然植物驅蟲避穢。端午前後正值仲夏入梅，是一年當中濕氣最重的時節。無論是門口懸掛艾草菖蒲、配戴香包，甚至節慶飲食的安排，恩主公醫院中醫內科主任廖唯宇說，都反映了古人面對濕熱環境與疾病風險時所發展出的生活智慧，可說是古代版的「居家防疫」。端午真正要防的其實不是熱，而是濕。廖唯宇表示，濕氣一旦累積在體內，容易讓人感到疲倦、食慾下降、腸胃不適，甚至影響皮膚與免疫力。其中，在門口掛艾草、插菖蒲，就是古人的防濕智慧。廖唯宇指出，許多人都會認為只是節慶裝飾或民俗象徵，但在中醫觀點而言，艾草是中醫常用藥材，性溫，具有溫經散寒、祛濕除穢的作用，古代醫書也記載其煙薰可驅蟲避穢。菖蒲則帶有特殊芳香氣味，具有芳香開竅、化濕辟穢的功效。廖唯宇說明，端午前後氣候濕熱，蚊蟲開始大量繁殖，在環境衛生與醫療資源有限的年代，古人利用艾草與菖蒲的特性懸掛於門口，就是希望達到驅蟲、防穢的效果。也因為端午前後適逢台灣梅雨季高峰，氣候由熱轉濕，廖唯宇提醒，這時候正逢中醫特別重視祛濕養生的時節。當濕氣累積過多時，常見症狀包括身體沉重、精神不濟、食慾不振、四肢倦怠、皮膚悶癢，甚至容易反覆感冒。廖唯宇提到，若平時就有脹氣、大便不成形、容易疲倦等情況，也可能代表脾胃功能較弱。在日常保養方面，建議減少冰品、含糖飲料及油膩食物攝取，多補充薏仁、茯苓、扁豆等有助祛濕健脾的食材；作息上則應避免熬夜，維持規律睡眠，才能讓脾胃功能正常運作。