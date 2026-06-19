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國民黨新北市長參選人李四川昨到對手蘇巧慧本命區鶯歌參加端午活動，但遭綠營指控刻意繞路、不與蘇巧慧打招呼。對此，李四川辦公室出示兩段影片還原真相，稱是因為鄉親在門口側門等候，李特別走過去握手致意才進入會場，更說相信蘇巧慧也清楚實情，若認同側翼說法，恐怕認為自己更重要，李四川下次會第一個向她問好，滿足需求。李四川今出席新北市議長盃第16屆龍舟錦標賽開幕典禮，針對被指控活動刻意繞開蘇巧慧一事，他說下車就接受聯訪，後來看影片才知道，她在聯訪攝影記者的後面，她是先去跟所有的鄉親先握手，後來才知道她在後面。如果這樣讓她不開心，下一次如果看到她，一定會先跟她握手，讓她開心。李四川競選辦公室說明，從影片可發現，李四川接受媒體聯訪後，由於大門口側邊已有許多鄉親、里長站成一排等候多時，所以李四川特別走到鄉親等候的側邊走道，向大家一位一位握手致意，感謝鄉親們的熱情支持與歡迎，現場影片可證明綠營側翼以斷章取義片段造謠的「刻意繞路」，完全是罔顧事實的抹黑攻擊。李四川競選辦公室表示，從另一角度的影片也可發現，李四川在接受媒體聯訪當下，蘇巧慧站在媒體後面，被攝影機及人牆完全阻隔，而李四川走到側邊與鄉親握手後，直到進入會場大門之前，蘇巧慧依然站在人牆後面，兩人之間始終被眾多攝影機及人潮隔開。李四川競選辦公室表示，原本是單純的李四川與鄉親互動過程，綠營側翼卻刻意用斷章取義片段，造謠李四川刻意繞路、不打招呼，但現場畫面清楚還原真相，相信注視著李四川一舉一動的蘇巧慧也非常清楚，李四川是以鄉親為優先。李四川競辦表示，綠營側翼斷章取義抹黑不是第一次，相信蘇巧慧知道實情，請勇於說真話，不用擔心打臉側翼及網軍；不過，若蘇巧慧選擇認同網軍側翼的說法，恐怕是認為自己比一旁等候多時的鄉親及里長更重要，非得要李四川先跟她握手才行？若蘇巧慧心態如此，李四川下次會第一個向她問好，滿足蘇巧慧的要求