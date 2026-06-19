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韓國女團TWICE成員Sana，昨（18）日和成員們一起出席代言活動時，沒想到在一出場的拍照環節，卻因洋裝前方意外敞開，像是露出安全褲的畫面全被在場媒體捕捉下。事後Sana透過粉絲聊天平台發聲，坦言直到回到休息室後才發現，對於引發討論感到相當難過。TWICE全員當天出席在首爾舉行的飲料代言拍照活動，其中Sana身穿碎花平口洋裝亮相，十分甜美可愛。不過在拍照過程中，洋裝前方開口意外向兩側敞開，露出內搭安全褲與蕾絲裝飾，照片在網路上流傳後，下身失蹤造型引發大量討論。Sana本人也看到了網路上的討論，並在粉絲聊天平台親自還原當天狀況。她表示，試穿時原本有將衣服中間固定好，不會出現敞開情況，但進場前現場相當忙亂，自己沒來得及照鏡子就直接出去拍照。她也透露，拍攝時完全不知道衣服已經打開，直到回到休息室後才發現畫面被拍成那樣。Sana原本就因為沒能像試穿時那樣穿出去而感到沮喪，沒想到之後又引發這麼多討論，讓她心情更加低落，坦言：「真的很難過」，委屈又自責的語氣，也讓不少粉絲十分心疼，紛紛留言安慰。