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▲端午節午時、即中午11時至下午1時，打開水龍頭盛接取出的水就是「午時水」。（圖／湯鎮瑋老師）

自製財水擺東南方！

iPhone指引家中財位

▲查看指南針的大十字是否有對準中央的小十字，有對準就代表手機有放平，較能準確判斷方位。（圖／手機截圖）

今（19）天是端午節，是一年之中陽氣最盛的日子，被視為除去穢氣、轉進財運的最佳時機。每年端午節必接「午時水」，命理專家湯鎮瑋分享煮財水的步驟，今年端午節當日財位在「東南方」，東南方在哪裡？不用翻箱倒櫃找指南針，iPhone手機裡面就「指南針」，免下載第三方App，立刻用手機指引財位。想要驅除負能量並暢旺財運，可利用端午正午的黃金時段來製作2026最強財水。民眾可在當天中午11點至下午1點之間，打開廚房水龍頭接水，並拿到太陽下曝曬30分鐘以上吸收正陽能量。隨後準備總金額168元且洗淨的硬幣丟入水中煮沸，水滾後多滾3到5分鐘，象徵財源滾滾。財水煮好後，需移至家中的「東南方」，因為這是2026年下半年最大的財位。放置2小時以上自然冷卻後再裝瓶保存。這罐財水切記不能飲用，純粹擺放風水。至於去年的「舊財水」，則可直接倒入廚房水槽或花盆，象徵水來生木、生生不息。家裡的東方、南方在哪裡？不用去找指南針，手機裡面就有電子羅盤，iPhone一直以來都有內建「指南針」，在工具程式內就可以找到，或是任一頁面在搜尋欄上尋找「指南針」即可。為了精準方位，使用iPhone指南針時需要平放手機，至於怎麼判斷是否放平呢？可以查看指南針的大十字是否有對準中央的小十字，有對準就代表手機有放平較能準確判斷方位。指南針的功能不只有指出方位，如果要鎖定目前的方向，點一下指南針的刻度，當偏離位置，就會顯示紅色區域，提醒往正確的方向走。同時還會顯示經緯度、和高度等資訊。如果「指南針」無法查看你的位置，可以檢查「定位服務」是否有開啟開啟。路徑：「設定」 →「隱私權與安全性」→「定位服務」→開啟「定位服務」→點「指南針」→點擊「使用 App 期間」即可。