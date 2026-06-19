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▲李多慧愛上台灣，騎車環島。（圖／翻攝自YouTube 李多慧）

韓籍啦啦隊女神李多慧的YouTube頻道破百萬訂閱，她在Threads上開心宣布要請粉絲吃飯，一共邀請200名粉絲，不只是YT會員，就連非會員也能填表單報名，到現場還有現金紅包可拿，由於福利實在太好，一點開留言區，都是粉絲在碎念她，「哩卡省欸啦（妳省一點啦）！」說她想在台北買房子，還一天到晚請客，希望她好好存錢，相當有趣。為了慶祝YT頻道破百萬訂閱，李多慧開心宣布，「我要請粉絲們吃飯啦！為了謝謝一起達成 100 萬訂閱的大家，我親自準備了這場聚餐。」活動一共邀請200位粉絲參加，分別為YouTube會員朋友專屬100位、非會員朋友100位，只要填寫Google表單就有機會抽中，名單會在6月23日下午3點公布，被抽中的粉絲還能獲得她的周邊商品大禮包、現金紅包、簽名拍立得等等。消息一出立刻引來大量迴響，只不過除了期待能和李多慧一起吃飯的粉絲之外，還有很多留言都是希望她能好好存錢，彷彿都能聽到粉絲碎念她的語氣，「這是什麼最強逆應援」、「多慧大方很好，但記住留錢買房呀」、「真的不用破費」、「哩卡省欸啦」、「妳錢錢省起來啦，賺錢應援很辛苦」、「多慧把紅包錢留著啦」。事實上，李多慧曾在環島影片中提到，當初會到台灣發展完全是一場意外，球團透過IG私訊聯繫她，原本還以為是詐騙，但不知道為什麼，一直惦記著那封訊息，想說回看看好了，沒想到是真的，就這樣想都沒想的來台灣發展，也收穫大批粉絲喜愛。李多慧對台灣的感謝不只是嘴上說說，認真學中文想和粉絲溝通，每次遇到台灣人都會請客，花蓮水災時她也默默參與救災當鏟子超人，代言的產品還親自包裝好，送給球員、粉絲。現在出席記者會，李多慧幾乎不用翻譯，也很能接受大家開她玩笑，她也都能給出很棒的反應，難怪會有這麼多人支持她，還希望她省一點，才能趕快圓夢在台灣買房子。