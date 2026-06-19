童年神獸回來了！《戰鬥陀螺 鋼鐵奇兵》主角鋼銀河的代表機體「暴風天馬3-70RA」，回歸加入《戰鬥陀螺X》系列，改變規格重返戰場。Takara Tomy 總共公開 7月11日三款新品，除了暴風天馬的單獨販售外，還帶來全新「榮耀女武神」及「隨機強化組 Vol.11」同步登場，結合情懷與全新零件，《NOWNEWS今日新聞》以下將整理三款新品資訊一次看。
《鋼鐵奇兵》主角陀螺回歸！暴風天馬首度單獨販售
先前僅在「戰鬥陀螺25週年紀念套裝」中出現的傳奇陀螺「BX-00 暴風天馬 3-70RA」是《戰鬥陀螺 鋼鐵奇兵》主角鋼銀河的代表機體，也是 Metal Fight 系列最具代表性的陀螺之一。此次推出 BEYBLADE X 的版本，將以獨立套裝的形式單獨販售，新品售價為2620日圓。新版保留經典藍色外觀與天馬圖騰，並搭配全新3-70RA配置及特殊配色拉線發射器，兼具收藏價值與實戰性能。
🟡 暴風天馬（BX-00 Storm Pegasis 3-70RA）小檔案
■ 發售日期：2026年7月11日
■ 官方售價：2,620日圓（含稅，約新台幣530元）
■ 類型：攻擊型
■ 系列：BX
■ 配置：Storm Pegasis／3-70／RA
■ 特色：《鋼鐵奇兵》主角鋼銀河代表機體、首度脫離25週年紀念套組單獨販售、採用RA（Rubber Accel）配置，兼具收藏與實戰價值。
榮耀女武神登場 全新反擊型陀螺亮相
除了情懷滿滿的暴風天馬外，Takara Tomy 也推出 UX 系列新品「UX-20 榮耀女武神 LF」。新機體向《爆旋陀螺 Burst》經典女武神致敬，採用白、金配色外觀，並加入全新彈跳反擊機構，提升攻擊與反擊效率，同樣附贈拉線發射器，主打高速突進與重擊性能。
🟡 榮耀女武神（UX-20 Glory Valkyrie LF）小檔案
■ 發售日期：2026年7月11日
■ 官方售價：2,700日圓（含稅，約新台幣545元）
■ 類型：攻擊型
■ 系列：Unique Line（UX）
■ 配置：Glory Valkyrie／LF
■ 特色：全新UX系列，採用白、金配色外觀及全新彈跳反擊機構，搭載LF軸心，提升突進與反擊性能。
天堂之環成最大獎 隨機強化組 Vol.11同步開抽
第三款新品則是BX-50「隨機強化組Vol.11」，本次最大亮點為稀有款「天堂之環 0-80DS」，採用圓形分散設計，可有效分散攻擊型陀螺帶來的衝擊。除此之外，還收錄 Impact Drake、Ghost Circle、Wolf Flame、Kerberos Reaper 等多款全新配置，無論是收藏還是補強零件，都相當具有吸引力。
🟡 隨機強化組 Vol.11（BX-50 Random Booster Vol.11）小檔案
■ 發售日期：2026年7月11日
■ 官方售價：1,600日圓（含稅，約新台幣325元）
■ 系列：BX
■ 商品類型：隨機強化組
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先前僅在「戰鬥陀螺25週年紀念套裝」中出現的傳奇陀螺「BX-00 暴風天馬 3-70RA」是《戰鬥陀螺 鋼鐵奇兵》主角鋼銀河的代表機體，也是 Metal Fight 系列最具代表性的陀螺之一。此次推出 BEYBLADE X 的版本，將以獨立套裝的形式單獨販售，新品售價為2620日圓。新版保留經典藍色外觀與天馬圖騰，並搭配全新3-70RA配置及特殊配色拉線發射器，兼具收藏價值與實戰性能。
■ 發售日期：2026年7月11日
■ 官方售價：2,620日圓（含稅，約新台幣530元）
■ 類型：攻擊型
■ 系列：BX
■ 配置：Storm Pegasis／3-70／RA
■ 特色：《鋼鐵奇兵》主角鋼銀河代表機體、首度脫離25週年紀念套組單獨販售、採用RA（Rubber Accel）配置，兼具收藏與實戰價值。
除了情懷滿滿的暴風天馬外，Takara Tomy 也推出 UX 系列新品「UX-20 榮耀女武神 LF」。新機體向《爆旋陀螺 Burst》經典女武神致敬，採用白、金配色外觀，並加入全新彈跳反擊機構，提升攻擊與反擊效率，同樣附贈拉線發射器，主打高速突進與重擊性能。
■ 發售日期：2026年7月11日
■ 官方售價：2,700日圓（含稅，約新台幣545元）
■ 類型：攻擊型
■ 系列：Unique Line（UX）
■ 配置：Glory Valkyrie／LF
■ 特色：全新UX系列，採用白、金配色外觀及全新彈跳反擊機構，搭載LF軸心，提升突進與反擊性能。
第三款新品則是BX-50「隨機強化組Vol.11」，本次最大亮點為稀有款「天堂之環 0-80DS」，採用圓形分散設計，可有效分散攻擊型陀螺帶來的衝擊。除此之外，還收錄 Impact Drake、Ghost Circle、Wolf Flame、Kerberos Reaper 等多款全新配置，無論是收藏還是補強零件，都相當具有吸引力。
■ 發售日期：2026年7月11日
■ 官方售價：1,600日圓（含稅，約新台幣325元）
■ 系列：BX
■ 商品類型：隨機強化組