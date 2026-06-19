日本東京都北區的滝野川第三小學，當地時間19日上午11點左右驚傳火警，大量黑色濃煙籠罩校舍上方，多名師生坐在牆外的窗台上等待救援，截至台灣時間中午12點左右，已確認所有師生均已安全疏散，但整起事件造成8名學生、2名教師，共10人受傷送醫。
根據《NHK》報導，起火點疑似是在4樓的音樂教室，當局出動近70輛消防車趕到現場滅火。
報導指出，當時校內約有300名師生，經搶救，所有師生均已安全疏散，無人受困，東京警視廳等部門正在詳細調查整起事件。
日媒《每日新聞》引述學童說法，1位6年級女同學當時正在4樓上課，跟音樂教室同一層，聞到非常濃的煙味，警鈴大作，逃到走廊發現煙霧彌漫，幾乎什麼都看不見，但老師還是帶她們到操場疏散，過程還曾聽到可怕的巨響。
另1名5年級女學生則回憶，當時正在上社會課，突然警鈴響了，一堆濃煙冒出，老師大喊要大家快跑，她們就奔下樓梯，跑到操場，儘管有用手帕摀住口鼻，還是吸入了一些黑煙：「真是太可怕了，幸好我的朋友們都平安無事。」
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報導指出，當時校內約有300名師生，經搶救，所有師生均已安全疏散，無人受困，東京警視廳等部門正在詳細調查整起事件。
日媒《每日新聞》引述學童說法，1位6年級女同學當時正在4樓上課，跟音樂教室同一層，聞到非常濃的煙味，警鈴大作，逃到走廊發現煙霧彌漫，幾乎什麼都看不見，但老師還是帶她們到操場疏散，過程還曾聽到可怕的巨響。
另1名5年級女學生則回憶，當時正在上社會課，突然警鈴響了，一堆濃煙冒出，老師大喊要大家快跑，她們就奔下樓梯，跑到操場，儘管有用手帕摀住口鼻，還是吸入了一些黑煙：「真是太可怕了，幸好我的朋友們都平安無事。」