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昨天午後對流發展旺盛，雙北多處地區馬路淹成汪洋，公館商圈更出現馬路成河、水淹騎樓的情況，還引發蟑螂、老鼠「逃難」的慘況，嚇壞民眾。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（19）日表示，市府稱要改善防洪、防暴雨能力，但仍有需要注意的地方，希望未來能逐步地檢驗，把錢能花在刀口上。對於台北淹水的慘況，沈伯洋上午出席洲美屈原宮受訪時表示，台北市昨天瞬間降雨量其實蠻高的，台北能夠承受的雨量，沒有那麼大，因此一瞬間的確會造成一些淹水的現象，而市政府從2023年以來，一直說要改善防洪、防暴雨的能力，其實一直在進行。沈伯洋提醒，要注意幾個小地方，第一，公館有景美溪，景美那邊一些工程，2024年有部分已經完工，但昨天仍有積水，所以這可能要注意；再來，信義商圈的東大排也已經完工，但昨天還是有出現噴水柱的現象，可能也都是大家要注意的；沈伯洋提到，大部分的工程，都是2026、2027、2028年完工，就是逐步地檢驗，希望錢能花在刀口上，另外，也要注意清淤狀況。此外，沈伯洋在致詞時也表示，他今天參加龍舟活動，最重要的還是團結精神，一定要共同向前，才有辦法治理城市；他提到，團隊過往一直講到北士科，不管是電力配置發展，又或者是未來AI產業發展，但絕對不能忘記原本就在屈原宮周遭的洲美居民。沈伯洋說，不管是各種不同共生的住宅創造、長照創造，把科技引進之後，原來這邊應有的服務，應該要再生，讓居民能與產業共生，這才是洲美的未來；他提到，今天來這邊參拜，祈求國泰民安之外，也希望洲美居民繼續跟未來的科技發展共榮發展，並祈求這各位健康平安，以及佳節愉快。