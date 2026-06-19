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總統鼓勵交流，人民交流卻要被查？

陸委會日前點名5個農業團體赴中國參加海峽論壇並簽署合作協議，表示將由農業部進一步查處，引發農民團體強烈反彈。對此，台中市長盧秀燕今質疑，總統賴清德過去曾多次公開表示希望與中國大陸交流、甚至邀請中國國家主席習近平喝珍珠奶茶，如今人民赴海峽論壇交流卻可能遭查辦，「只准州官放火，不許百姓點燈嗎？」她更反問：「難道陸委會也要偵辦總統？」盧秀燕今（19）日到嘉義市，為台灣民眾黨提名的市長參選人張啓楷站台造勢。受訪時被問及陸委會掌握台灣農產共同協力運銷合作社、協春水產、南投縣農會、天崴農業科技及花蓮縣農會等5個農業團體赴陸簽約，農業部將提出查處意見一事，表達強烈質疑。盧秀燕表示，賴清德無論是在總統大選期間，或當選後接受外媒訪問，都曾不只一次提到，希望兩岸合作交流、有機會與中國最高領導人習近平喝珍珠奶茶。既然總統主張交流，如今台灣民眾、農會前往海峽論壇參與交流活動，卻可能面臨陸委會調查，「陸委會難道也要偵辦賴總統嗎？」她表示如果對不同身分的人採取不同標準，就是只准州官放火，不許百姓點燈，「我不曉得賴總統會不會面臨陸委會的偵辦」，說著說著她忍不住以鼻音輕哼一聲，認為大家應該要思考，台灣對中國方面的政策該要怎麼做？譬如總統主張鼓勵合作交流，甚至要跟習近平喝珍珠奶茶，結果陸委會不准人民做，這樣的落差恐讓外界難以理解，「不曉得標準何在！」