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▲韓國媒體對本場賽事感到極度不甘，賽後《體育朝鮮》與「最佳11人」等主流體育媒體紛紛將矛頭對準了以烏拉圭人特赫拉（Gustavo Tejera）為首的南美裁判組。（圖／美聯社／達志影像）

▲《體育朝鮮》質疑：「當墨西哥總教練阿吉雷能與裁判流暢溝通並施加壓力時，對於語言不通的韓國隊而言，這簡直是先天劣勢。」（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃小組賽 A 組賽事，地主國墨西哥在瓜達拉哈拉主場以1：0力克韓國，順利鎖定小組第一並晉級淘汰賽。然而，這場比賽賽後討論焦點卻全被「判決爭議」所淹沒，韓國媒體更是不滿裁判組皆為南美背景，質疑比賽有太過明顯的主場優勢，因為裁判都是美洲人，因此墨西哥總教練阿吉雷（Javier Aguirre）可以直接透過語言和裁判施壓，促使對方做出對韓國不利的判決。韓國媒體對本場賽事感到極度不甘，賽後《體育朝鮮》與「最佳11人」等主流體育媒體紛紛將矛頭對準了以烏拉圭人特赫拉（Gustavo Tejera）為首的南美裁判組。韓媒報導中指出，FIFA指派全數來自南美足聯背景的裁判執法，這對南韓而言極度不公。雖然墨西哥隸屬於北中美及加勒比地區足聯，但由於墨西哥與裁判組均使用西班牙語，溝通暢通無阻。南韓名將李榮杓在解說時憤怒表示，比賽中出現多次明顯偏袒墨西哥的判罰，包含李剛仁開賽4分鐘就領到黃牌，而南韓球員在禁區內倒地卻遭裁判無視。《體育朝鮮》質疑：「當墨西哥總教練阿吉雷能與裁判流暢溝通並施加壓力時，對於語言不通的韓國隊而言，這簡直是先天劣勢。」並痛批裁判在主場球迷震耳欲聾的吶喊下，執法標準明顯受到地主氛圍的左右。儘管墨西哥最終獲勝，但場上的表現卻難讓外界信服。美國媒體《The Athletic》形容這場比賽「缺乏質量」，前60分鐘雙方表現沉悶，墨西哥球風謹慎甚至顯得猶豫。直到第50分鐘，南韓門將金承奎發生不可思議的失誤，墨西哥中場羅莫（Luis Romo）才把握機會攻入這顆「醜陋但價值連城」的致勝球。雖然這場勝利讓墨西哥成為世界盃歷史上首支晉級淘汰賽的球隊，但場邊評論指出，若墨西哥想在接下來的賽事中走得更遠，目前的戰術體系顯然還不夠。《The Athletic》直言：「這場球沒人會放進精彩剪輯，墨西哥踢得極度謹慎且緩慢，完全缺乏地主國球迷期待的進攻活力。」儘管過程受人詬病，但墨西哥隊並非一無是處。門將勞爾·蘭格爾（Raul Rangel）在終場前的「神級三連撲」，徹底澆熄了南韓反撲的火苗。這位在家鄉父老面前出賽的門將，以完美的雙撲阻擋了曹圭成與楊賢俊的射門，這一幕不僅展現了墨西哥強悍的防守底氣，也成為這場爭議不斷的比賽中，唯一毫無懸念的英雄時刻。隨著墨西哥以小組第一出線，他們將在淘汰賽面臨更嚴峻的考驗。