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2026年世界盃A組次輪迎來地獄級考驗。由總教練洪明甫率領的韓國國家代表隊，於今（19）日移師墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）決戰東道主墨西哥。然而，韓國隊下半場更因門將金承奎與隊友相撞的致命脫手失誤送出大禮，最終以0：1抱憾不敵墨西哥。此役過後，墨西哥順利鎖定小組第一晉級，而韓媒賽後則痛批主場哨偏袒墨西哥，並感嘆韓國隊依舊無法打破世界盃的「第二戰魔咒」。本場比賽自開賽起就充滿火藥味。現場幾乎被墨西哥球迷填滿，當地主隊控球推進時，全場高喊「Olé」營造壓倒性氣勢；反觀韓國隊每一次持球都遭到猛烈噓聲，形成明顯的不利環境。儘管如此，韓國隊在上半場仍展現出一定抗壓能力，並未在情緒與節奏上過度崩盤。賽後韓國媒體《體育京鄉》指出，球隊在極端客場氛圍下依舊維持組織性與專注度，稱讚球員「在噪音與壓力之下仍能穩住節奏」。不過報導同時將比賽爭議焦點指向執法尺度，認為多次關鍵判決對韓國隊較為不利，包括疑似應屬韓國的界外球被改判，以及李剛仁在一次對抗中被放倒卻未獲判罰。韓國隊長孫興慜在上半場多次向裁判表達不滿情緒，場上氣氛也因此逐漸升溫。韓媒形容，裁判判決「讓比賽節奏與情緒明顯向主隊傾斜」，成為影響比賽走向的重要背景因素之一。比賽真正的轉折點出現在下半場第5分鐘。墨西哥一次左路傳中造成禁區混戰，韓國門將金承奎嘗試跳起接球時，與隊友發生碰撞導致脫手，皮球落在小禁區附近，墨西哥前鋒迅速補射破門，打入全場唯一進球。取得領先後的墨西哥穩守反擊，成功將1：0優勢維持到終場，並提前鎖定32強資格。韓國隊雖然在落後後積極反撲，但始終無法突破墨西哥密集防線，最終無奈吞敗。此役過後，A組出線形勢逐漸明朗。墨西哥以兩連勝之姿率先晉級，而韓國隊則必須在末輪對戰南非時贏球，才能確保晉級淘汰賽的機會。