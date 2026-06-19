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朝野各提版本不是對立 重點是找出最好方案

行政院院會昨拍板通過2100億元《國防自主無人載具採購特別條例》草案，國民黨則表態將提出黨版條例。台中市長盧秀燕今天表示，無人機產業將是繼半導體、晶片之後，台灣下一座「護國神山」，不論中央或地方政府都應高度重視。她支持國民黨提出自己的版本，也贊成其他立委提出不同草案，透過朝野協商集思廣益，共同打造最有利國家產業發展的法制環境。盧秀燕今（19）日在嘉義受訪時指出，無人機不僅是國防科技的重要一環，更是未來具高度發展潛力的戰略產業，她一向支持無人機產業發展，因為在半導體與晶片產業奠定台灣科技優勢後，無人機有機會成為下一波帶動國家競爭力的「護國神山」，因此相關條例勢在必行。對於國民黨擬提出黨版《無人機條例》，盧秀燕表示她個人非常支持政黨透過提案表達政策立場與理念，其他立法委員若提出不同版本，她同樣樂觀其成。最重要的不是誰提版本，而是朝野針對各種方案充分討論、交換意見，透過協商與集思廣益，找出最符合國家利益與產業需求的方向。她表示，希望無論是無人機產業政策或相關法案，都能以扶植產業發展、提升國家競爭力為共同目標，攜手打造真正有助於台灣無人機產業起飛的制度與環境。