我是廣告 請繼續往下閱讀

Google端午節塗鴉登場

▲想知道端午節相關習俗，像是立蛋技巧、划龍舟、吃粽子等都可以一鍵查詢。（圖／民眾提供）

點進Google塗鴉看什麼？端午由來、龍舟賽事一次查

避開三大禁忌行為！五生肖亂跑恐招陰

▲點擊Google首頁塗鴉，就會進入端午節相關搜尋頁面，可快速查看端午節由來、節慶習俗、龍舟賽事、活動資訊與相關新聞。（圖／翻攝官網）

端午節今（19）日登場，Google首頁也換上節慶限定塗鴉，以端午節最具代表性的龍舟競渡為主題，畫面中可見龍舟隊伍隨著鼓聲節奏奮力划槳，充滿節慶熱鬧氛圍，點擊Google塗鴉後，也能快速查看端午節由來、龍舟賽事與相關活動資訊。一年一度端午節到來，Google首頁今日換上端午節限定Doodle，這次塗鴉以龍舟競賽為主軸，畫面中央是一艘色彩鮮明的龍舟，船上多名划手整齊排列，跟著鼓聲節奏划槳前進，船首、船尾也可見龍舟造型裝飾，背景則以Google字樣與龍形意象襯托端午氛圍。根據Google官方說明，2026端午節塗鴉是為了慶祝農曆五月初五端午節，端午節在多地是重要節日，而龍舟競賽也是節慶代表活動之一，因此Google以龍舟隊伍隨鼓聲划槳的畫面，呈現端午節團結、競技與節慶傳統。民眾只要點擊Google首頁塗鴉，就會進入端午節相關搜尋頁面，可快速查看端午節由來、節慶習俗、龍舟賽事、活動資訊與相關新聞。若想了解端午節為什麼要立蛋、吃粽子、划龍舟，或查詢各地端午節活動與龍舟比賽，也能直接透過Google搜尋掌握重點。不過，搜尋頁面實際呈現內容會依所在地區、時間與熱門資訊不同而有所差異。端午節是全年陽氣最盛之日，但民俗上農曆五月為毒月，初五更是惡日，命理專家湯鎮瑋指出，端午節當天屬於五行火氣最旺的節日，民眾應把握機會守住陽氣。當天要避免與人發生口角爭執或說別人壞話，以免情緒失控讓運勢受阻。此外，盡量不要前往醫院或喪家等陰氣較重的場所；尤其是屬馬、兔、雞、鼠（犯太歲）以及屬牛（害太歲）這「5生肖」或是近期運勢較弱的人，亂跑恐招陰並對自身氣運造成干擾。