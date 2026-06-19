我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院日前拍板通過規模2100億元「國防自主無人載具採購特別條例」草案，然而國民黨主席鄭麗文也宣布將提黨版。對此，民進黨立委吳思瑤今（19）日表示，民進黨當然樂見國民黨願意在無人機的議題上，不管從預算的編列或是法制健全，能起義來歸，但也要呼籲不要丟包政院版本，或把綠委所提的版本阻卻在議程外。吳思瑤上午陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋出席屈原宮龍舟競渡活動，對於行政院昨天表示，政府會建立四道防線掃毒一事，吳受訪時說，過去警方入校園確實有相關的禁忌，但只要教育單位跟警政單位做好橫向連接，完整揭示資源系統的基本SOP，讓大家知道在什麼樣的狀況之下，警方為了配合偵辦、查緝毒品，在校方的同意之下能夠進入校園、協助校園。吳思瑤指出，嚴肅的課題是，面對查緝毒品，絕對不能容許毒品的氾濫向下延伸，一定要遏阻這些不良的毒品進入校園，所以行政部門想方設法，未來的執行，中央跟地方都要分工，大家也都能建立共識，好好來討論。對於鄭麗文稱將提出無人機條例，吳思瑤說，鄭這一趟美國之行，用八個字形容，叫做「自取其辱，慘不忍睹」，鄭回台後，也許為了要洗白美方的質疑，或是要挽救在國民黨因為鄭而大大失分，現在似乎起義來歸，宣稱國民黨要研議支持無人機條例，或者是提出黨版。吳思瑤強調，無人機是國家重要的產業、沒有顏色，民進黨當然樂見國民黨願意在無人機的議題上，不管從預算的編列或是法制的健全，能起義來歸，並與行政部門合作；不握，他也提醒，不要只是讓國民黨提案，而丟包行政院的版本，或是繼續把民進黨立委的無人機特別條例阻卻在立法院的議程之外，「真心支持無人機，歡迎各黨派一起來促成」。另外，鄭麗文形容中國國家主席習近平的手「柔軟像雲朵」等言論，吳思瑤說，鄭要吹捧習像追星族一樣，恐怕連中國人也看不下去，中國的微博也不買單。他說，鄭身為台灣最大在野黨的黨主席，應念茲在茲的是台灣的主流民意，卻過當貶台、吹捧習近平，社會難以接受，他也覺得很肉麻。