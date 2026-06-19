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▲李多慧把「那麼晚」聽成number one，藥師哭笑不得。（圖／IG@82dahyeda）

韓籍啦啦隊李多慧2023年來台發展，期間勤學中文，現在基本溝通已經難不倒她，但還是常發生有趣花絮，經紀人就在IG公開李多慧去藥局買防蚊液跟貼布的影片，藥師聽不懂她的發音，都會重複唸一遍，李多慧就把「貼布啦」聽成「甜不辣」，還把「那麼晚」聽成「number one」，貼文直接笑爆14多萬人按讚。經紀人Lala公開李多慧藥局買防蚊液影片，藥師認出她後讚：「妳國語講得很好！」李多慧笑喊：「沒錯～」並表示要買防蚊液，下一秒藥師用台灣國語的口語問：「妳要大條、中條、小條？」李多慧直接被打敗，多次聽不懂、呈現滿頭問號的表情。沒想到上一秒才稱讚李多慧中文很好的藥師，後來都聽不懂她在說什麼，直喊：「吼，妳講話我都要再翻譯！」掌鏡的經紀人Lala已經笑到不行。然後李多慧說肩膀痛，搭配手放肩膀的動作說：「最近很多貼紙！」藥師立即看懂：「貼布啦！」李多慧又聽不懂附和：「甜不辣？」這次就換藥師滿頭問號。接下來買藥過程變成聽力測驗，藥師跟李多慧一直雞同鴨講，藥師問：「那麼晚還不睡覺？」李多慧秒回：「number one？」藥師傻眼：「不是啦！」短短1分12秒片段吸引超過14萬人按讚，笑喊：「看完發現兩個都不會講中文！」