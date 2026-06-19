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為持續發展無人載具，行政院會昨通過相關草案，預計經費上限新台幣2100億元，自今年8月至民國120年底逐年籌獲濱海監偵型與濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇等。對此，副總統蕭美琴今（19）日表示，國家安全從來不是政治問題，期盼朝野政黨能凝聚共識、共同支持這項特別條例，「我們會持續與社會各界溝通，守護我們珍視的自由民主」。蕭美琴表示，昨天行政院院會正式通過總經費2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例草案」，這是對國家安全的重大承諾，更是台灣產業與國防深度結合的關鍵一步；他說，現代戰爭的型態已經改變，無人載具在實戰中充分展現不對稱作戰的優勢，面對日趨複雜的地緣政治威脅，台灣必須與時俱進，建構快速反應的防衛能量。蕭美琴提到，建構國防防線，不能只仰賴單一的對外軍購管道，這次特別條例的核心基調，就是確立「大量、長單、迭代更新」的採購原則，台灣擁有極具競爭力的科技與精密製造量能，透過穩定且長期的需求承諾，能讓在地企業安心加大投資、升級產線，並擴大與國際產業的合作，這能為國軍快速補足戰力，也能消弭資安風險，打造國際民主陣營信賴的「非紅供應鏈」，實質帶動國內產業聚落的創新與升級。蕭美琴說，「在前線保家衛國的國軍官兵，是我們最珍視的子弟。政府的基本責任，就是為他們提供最先進、最能降低風險的防衛工具」，和平必須用實力來捍衛，這是當前台灣社會普遍的共識，當台灣展現自我防衛的堅定意志，將這份決心轉化為實質的國防與產業能量，國際社會對台灣的支持就會更加穩固。