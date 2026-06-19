雖然艾菩樂上半季11場先發苦吞7敗，並列中職敗投王，本季面對味全3戰一戰難求還承擔2敗，但合計18局投球僅有2分自責分，數據遠比帳面成績優秀，成為本場隱藏關鍵。

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▲樂天桃猿艾菩樂本季先發11場苦吞7敗，儘管投球成績比帳面成績優秀，但在桃園棒球場的慘淡表現，可能成為本戰勝敗關鍵。（圖／樂天桃猿提供）

味全龍上半季封王魔術數字剩下2，今（19）日若能取勝、加上富邦悍將再輸給兄弟，2項條件都達成即可封王。首要目標仍是自身得確保贏球，本場推出防禦率僅0.62神投魔神龍出戰，樂天桃猿則由洋投艾菩樂出戰，魔神龍本季轉戰味全龍後成績依舊出色，雖然較晚開季緣故，至今僅有7場先發拿2勝，但合計43.1局中僅有2分自責分，防禦率低到僅有0.62。本季魔神龍維持過往特色，雖然僅有28次三振，球威不算出眾，但危機化解能力強大，殘壘率（LOB%）達到驚人的92.3%，搭配水準以上的控球，成為本季味全龍最不容易掉分的投手。至於樂天桃猿今晚推出的艾菩樂，上半季苦吞1勝7敗，與中信兄弟羅戈並列中職敗投王，但防禦率3.99、每局被上壘率1.29都顯示其投球仍在控制下，主要問題在於起伏過大，本季11場出賽僅有2場自責分在5分以上，分別是4月12對兄弟被爆打8分、5月29日對台鋼雄鷹被狙擊6分，讓帳面數據進一步下滑。艾菩樂本季對前東家味全龍有3場先發，合計18局僅有2分自責分，卻苦吞2敗相當悲情，最近一次對戰得追溯至5月17日，該場主投6局僅被打出2安打，失掉1分非自責分，結果吞下敗投。至於兩位投手在桃園棒球場先發成績，魔神龍成績就明顯佔上風，多達22場先發累積13勝、防禦率僅有2.29，反觀艾菩樂5場先發吞3敗、防禦率高達6.23，2人在這座球場顯著的成績差異，可能成為本場戰況最關鍵要素。