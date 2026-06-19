我是廣告 請繼續往下閱讀

▲談及母親的簽證風波，沃齊尼亞在採訪中釋懷地表示，母親從未出過維德角，起初因不願兒子負擔過重的「簽證保證金」而拒絕前往。（圖／路透／達志影像）

▲沃齊尼亞首戰出色表現，讓他在社群媒體上也爆紅。由於比賽轉播與巴西球迷的熱情助攻，他的Instagram粉絲數從原本不到五萬，一路飆升至1250萬，漲粉速度驚人。（圖／美聯社／達志影像）

在本屆世界盃賽場上，維德角（Cape Verde）門將沃齊尼亞（Vozinha）不僅以神勇表現震撼足壇，他那充滿戲劇性的人生故事更成為全球焦點。這位40歲的足壇老將日前接受巴西《TNT體育》專訪時，除了分享自己童年艱苦與對足球的熱愛，更透露了一個激勵人心的好消息：先前因簽證與高額保證金問題無法成行的母親，終於成功辦妥護照與簽證，準備趕赴美國現場觀賽。談及母親的簽證風波，沃齊尼亞在採訪中釋懷地表示，母親從未出過維德角，起初因不願兒子負擔過重1萬5000美元的「簽證保證金」而拒絕前往，加上護照辦理延宕，一度面臨無法現場觀賽的遺憾。沃齊尼亞直言不諱地指出，雖然保證金最終會退還，但對於許多靠辛勤勞作維生的家庭而言，這是一筆難以負擔的鉅款。他感嘆道：「維德角人、塞內加爾人或是很多非洲國家的人，為了看一眼夢寐以求的世界盃卻要支付這麼多錢，這並不公平。」他更直言本屆賽事展現出強烈的精英化與富人導向的情況。幸運的是，美國國務院後來協助沃齊尼亞家庭處理此事，讓他們家人團聚看球成為可能。他樂觀表示，若上帝保佑，母親最快能趕上對陣沙烏地阿拉伯的比賽。沃齊尼亞首戰出色表現，讓他在社群媒體上也爆紅。由於比賽轉播與巴西球迷的熱情助攻，他的Instagram粉絲數從原本不到五萬，一路飆升至1250萬，漲粉速度驚人。面對如此巨大的流量，低調的沃齊尼亞坦言自己有些無所適從。他苦笑表示，由於訊息量過於龐大，他的手機不僅曾因過熱而死機，連WhatsApp也一度黑屏，讓他無法再像過去一樣一一回覆親友與球迷。他感慨地說：「這是一個我從未想像過的量級，甚至比葡萄牙整個國家的人口還多。」沃齊尼亞的訪談中還透露了一個有趣的冷知識：他的本名「若西馬爾（Josimar）」其實是父親向 1986 年世界盃的巴西同名邊後衛致敬。這位門將表示，自己從小就崇拜那些敢於冒險的守門員，特別是曾主罰任意球的傳奇門將羅熱里奧·塞尼（Rogério Ceni）。對於能收到偶像的留言鼓勵，他感到無比光榮與感動。作為維德角隊的「大使」，沃齊尼亞在受訪尾聲強調，雖然自己對巴西球迷創造的迷因（Memes）感到驚訝，但他非常享受這份來自全球的厚愛。