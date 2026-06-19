他們本季面對富邦悍將已經拿下4勝，勝場並列對戰其他球隊中最多，戰績不佳主要是拿台鋼雄鷹、味全龍沒轍，勝率僅有22.7%，對其他球隊其實都還有一戰本錢。

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中信兄弟今（19）日於主場洲際大本營交手富邦悍將，但主場戰績不佳也是最大硬傷，就算昨天贏球，本季在主場僅6勝16敗2和、勝率25%相對較低，今晚能否適時捍衛主場，成為攸關味全龍、富邦悍將上半季冠軍爭奪戰的關鍵因素。兄弟上半季進行51場，戰績16勝33敗2和，主要是拿台鋼雄鷹、味全龍沒轍，與前者2勝9敗、對後者3勝8敗，合計22場只拿5勝，勝率低到僅有22.7%。若扣除交手時明顯劣勢的上述2隊，兄弟本季對其他3隊都還有一戰本錢，對統一獅4勝5敗最佳，其次就是金控大戰中，對富邦悍將的4勝6敗。兄弟本季戰績不佳，與無法守護主場也有重大關聯，本季擔任主場球隊時，僅6勝16敗2和、勝率25%，比客場作戰的10勝17敗、勝率37%還低上不少。兩隊本場推出的先發投手是勝騎士與魔力藍。前者生涯在洲際出賽11場拿到4勝3敗、防禦率2.39，表現跟生涯投球表現沒有太大落差，魔力藍過去曾效力兄弟4年時間，同樣對洲際很熟悉，生涯累積11場出賽、戰績5勝4敗、防禦率2.63，表現與勝騎士平分秋色。