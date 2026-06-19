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▲粽子用微波爐加熱時，楊賢英建議可以用大碗放粽子，並在碗內加入一點水，微波3分鐘就能吃，但如果是冷凍的粽子會需要較久的時間加熱。（圖／記者周淑萍攝）

微波爐復熱法1：碗內加水

▲使用微波爐將粽子覆熱，僅3分鐘就可以做到，最快速省時。（圖／記者周淑萍攝）

微波爐復熱法2：沾濕廚房紙巾包裹粽子法

端午節吃粽子，親友送的粽子上班族想拿到公司當午餐，如果辦公室只有微波爐該如何加熱？家事達人楊賢英老師曾經接受採訪時表示，只要找一個可以放下粽子的碗，碗內加入一點水，蓋上蓋子微波加熱分鐘就能開吃。端午吃粽子多數人會用電鍋來蒸粽子，但要是辦公室內沒有電鍋，或覺得電鍋事後清理有點麻煩，微波爐會是加熱的好選擇，可是很多人用微波爐復熱容易出現粽子太乾的情況，該如何用微波爐復熱才能又快又好吃？楊賢英老師提供用微波爐美味復熱法，3分鐘就能完成。步驟一：找一個夠大的耐熱碗，像泡麵碗最剛好，在碗內加入一至兩湯匙熱水，水不用太多，只要讓底部有水蒸氣就好，避免粽子太乾。步驟二：將粽子放在碗裡，然後用盤子蓋住。步驟三：用微波爐中火約600W，加熱2～3分鐘。步驟四：用筷子戳進粽子裡面檢查是否有熱透，如果沒有就依照上面的步驟再加2分鐘即可。資深美食達人沈軒毅接受採訪時提到，粽子復熱的3大關鍵就是「退冰」、「不拆粽葉」、「蒸熟」。他建議粽子不拆粽葉，先將2、3張廚房紙巾或擦手紙沾濕，再完全將粽子包起覆蓋，切勿露出邊角，分兩段式微波。已退冰的粽子約中火微波2分鐘，再微波1、2分鐘；若是冷凍粽子則先微波3分鐘，再微波2、3分鐘。微波時可在微波爐裡放半杯水增加水氣。