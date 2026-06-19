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▲原住民歌手桑布伊（如圖）加入龍舟隊多年，今天也正在新竹熱血參賽。（圖／桑布伊臉書）

今（19）日是端午節，各地划龍舟比賽相當熱鬧！女星藍心湄近日在節目《女人我最大》中，分享過去划龍舟的趣事，坦言年輕時曾為了免費打歌參戰龍舟賽，沒想到竟被教練派去擔任舵手，讓現場來賓聽了直呼：「很危險！」而藍心湄透露不僅是最後一名，下來後還嚇到腿軟、假髮全掉，模樣十分狼狽。藍心湄大方透露，端午節最讓她難忘的經歷竟然是「划龍舟」，笑說在 17、18 歲剛出道時，為了爭取免費打歌的曝光機會，硬著頭皮參加龍舟賽。由於她當時以動感唱跳形象走紅，大家便以為她身手矯健，派她去擔任舵手，讓其他來賓聽了驚呼：「超危險的。」回想起這段荒謬往事，藍心湄至今仍忍不住傻眼吐槽：「誰說唱跳女歌手，一定要很會划龍舟！」當時教練還跟她說：「妳如果掉下去不要急著起來，妳先在下面憋氣，等船過。」藍心湄表示，雖然沒有掉進水裡，但當時她緊抓著龍頭、腿也夾得好緊，結果一下來直接鐵腿，更回憶當時的狼狽模樣說：「我整個眉毛融到都不見，妝也沒有了，連假髮也掉到後面。」結果還是最後一名。對此，同場來賓金曲歌王桑布伊也深有同感，直言划龍舟真的非常辛苦！本身加入龍舟隊多年的他，今天也正在新竹熱血參賽。桑布伊透露，自己從 2017 年開始參賽，如今也有許多原住民夥伴齊聚組隊，但大家礙於白天還要上班，每天清晨 5 點就得到碧潭瘋狂操練；更令人驚訝的是，桑布伊在節目上透露其中一支隊伍的超狂計畫：「目前有一個隊伍要準備從台東划到菲律賓，而且是划他們達悟族傳統的船。」