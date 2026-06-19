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在本屆世界盃賽場上，維德角（Cape Verde）隊史性地闖進淘汰賽，除了球隊展現出的強大韌性，40歲的老將門將沃齊尼亞（Vozinha）個人的傳奇人生，更成了球迷間流傳的佳話。沃齊尼亞日前在接受巴西《TNT體育》專訪時，吐露了自己因貧困、祖父酗酒而起的艱辛童年，以及那份讓他終生「滴酒不沾」的堅定承諾。同時表示自己賽後痛哭的原因是為了祖父母，兩位老人家一直很相信他，並幫助他取得成功。在專訪中，沃齊尼亞回憶起自己是在祖父母撫養下長大，儘管祖父早年曾是生活穩定的瓦工，但隨著他10歲起祖父深陷酒精成癮，家庭陷入了動盪。那段日子，沃齊尼亞在學校經常遭受同儕嘲笑，甚至霸凌。「當時我常被同伴嘲笑，因為祖父喝醉了躺在街上起不來，我必須親手把他扛回家。」沃齊尼亞描述那段不堪回首的往事，並堅定地表示：「我從不喝酒，正是因為這一點。我深愛祖父，即使他因酒精毀了健康，但我心中永遠愛著他。」這份痛楚讓他對酒精敬而遠之，為了紀念祖父，同時也為了感謝祖母當年典當首飾換取生活物資的犧牲，沃齊尼亞在足球路上始終保持高度的自律。儘管祖父因酒精成癮遭到鄉里冷眼，但他始終是孫子最忠實的擁護者。沃齊尼亞哽咽回憶道：「當旁人嘲笑我、說我失誤太多時，祖父總會在球場邊與人爭論：『他是最棒的！總有一天你們會在國家隊看見他！』」這句話像一道光，深深烙印在沃齊尼亞心中，成為他度過無數次職業生涯挫折、熬過多年默默無聞時期的最大動力。為了補貼家用，沃齊尼亞在18歲時便養成了將薪水省吃儉用帶回家的習慣，甚至在同儕沉迷享樂時，他將每一分錢都用在添購奶粉、咖啡等生活必需品上，支撐起祖母那雙為家庭奔波的雙手。沃齊尼亞為了家庭甚至曾放棄前往葡萄牙踢球的機會，因為當時在維德角他能立刻得到一份工作貼補家用。好在是金子總會發光，他後來還是來到了歐洲，先後為摩爾多瓦和吉爾維森特踢球。沃齊尼亞的足球路並不順遂，他曾因為身高而被無數俱樂部拒之門外，直到17、18歲才開始迅速長高，但已錯過了職業青訓的黃金期。他曾在摩爾多瓦、塞浦路斯、斯洛伐克等小聯賽輾轉，直到40歲這一年，他終於站上了世界盃的最高舞台。對於這次比賽，他形容這不僅是個人的夢想，更是維德角的名字首次在世界舞台如此響亮。面對專訪，他感性地說：「當我站在賽場上時，我想到的是我的祖父母，是他們做了一切犧牲確保我什麼都不缺。」