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▲陳隨意（右）與千千（中間）臨危受命拜訪雪梨市議員並發出邀請函。（圖／三立提供）

▲藍正龍認真處理龍蝦。（圖／三立提供）

由三立、文化內容策進院、華視及緯來共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》前進澳洲雪梨，沒想到竟上演主持人集體落跑的脫序情節！隋棠和浩子為了去公園放鬆，竟然忘記配戴收音設備，讓製片傻眼，只好派工作人員上前追他們，節目播出後不僅網路討論度爆表，YouTube首集觀看數更迅速衝破五十萬大關，網友一面倒給予好評。本週即將播出的第三集中，台灣辦桌隊在雪梨面臨高壓備戰。負責確認冰淇淋進度的隋棠與浩子，在結束訪問後，浩子突然天外飛來一筆提議要去躺草地，店家隨即推薦他們前往附近的海德公園。沒想到兩人說走就走，完全把錄影還在進行、身上需要配戴收音設備的事情拋諸腦後。突如其來的落跑讓製片當場傻眼，工作人員只能在後頭苦苦追趕幫忙別麥克風。難得偷得浮生半日閒，隋棠笑著解釋這段脫軌演出，直呼這幾天又要煮菜又要開會，有時候真的需要叛逆一下。她也開心表示，在草地上短暫的休息充電，讓她的心情瞬間一百八十度大翻轉。另一頭的任務則完全是地獄級考驗。陳隨意與千千被隋棠、浩子交換任務，臨危受命要去拜訪雪梨市議員並遞交辦桌邀請函。從未與外國人直接對話的陳隨意瞬間壓力爆表，苦笑直呼這是史無前例的壓力。為了順利完成任務，陳隨意與千千在等待期間，站在路邊瘋狂死背英文，一邊講還要一邊等翻譯確認，過程笑料百出。沒想到順利過關後，陳隨意自信心大增，甚至主動提議要在街頭隨機邀請外國人來吃辦桌，極大的反差讓眾人跌破眼鏡。休息過後迎來的是真正的硬仗，本集將首度公開辦桌中央廚房分秒必爭的備料現場。藍正龍、陳隨意與千千必須接受總舖師阿男師的嚴格廚藝驗收，三人聯手挑戰干貝蝦仁紅燒羹。因為進度超時讓廚房氣氛緊繃，第一次面對這種高壓作戰的陳隨意坦言，第一次煮菜煮到手會抖。面對雪梨的高難度任務，經驗豐富的阿男師也忍不住吐露心聲，直言帶著這群主持人完成跨國辦桌，是他感受過最大的壓力。節目中也曝光了一段暖心插曲。出發前，阿男師的妹妹特地寫信拜託浩子照顧哥哥，浩子看完大受感動，坦言自己原本只擔心語言隔閡，卻忽略了總舖師離鄉背井的心情。為此浩子時常主動陪伴阿男師聊天解悶；而受封提問女王的千千也展現細心一面，不斷向總舖師追問火候與料理細節，只為確保一切順利，讓觀眾看見了辦桌文化背後的傳承與人情味。《請世界吃桌》電視收視穩定飆升，在影音平台更是一上線就霸榜冠軍。節目於三立台灣台每週六晚間十點首播，華視每週日晚間八點播出，緯來綜合台每週五晚間九點播出，Singtel劇樂酷每週日凌晨播出；串流平台Hami Video與LINE TV於每週四晚間十一點上架，官方YouTube頻道則固定於每週二更新。