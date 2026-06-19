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韓國長壽偶像團體神話的隊長Eric，自從升格成為兩個孩子的爸爸之後，私下的生活狀態便一直備受粉絲關心。最近網路上流傳一張Eric私下外出用餐的合照，畫面中的Eric整個人明顯圓潤了許多，驚人的發福近況瞬間驚呆大批網友，許多人紛紛感嘆他昔日帥氣男神的模樣已經不見蹤影，當了爸爸之後整個人變得越來越圓潤。韓國某家餐廳17日在網路社群上分享Eric到店訪問的照片。根據餐廳的工作人員開心地透露，Eric帶著爸爸媽媽一起來到店裡吃飯，雖然打扮得非常隨性，但高大的身材依舊十分顯眼。工作人員興奮地表示，Eric不僅大讚店裡的料理非常美味，還親切地對著鏡頭豎起大拇指比讚，毫無明星架子的親民舉動讓店員感動萬分。照片中的Eric身穿寬鬆的卡其色上衣並戴著帽子，雖然臉頰明顯比過去豐滿、身材也肉感許多，但依舊大方露出溫暖的微笑。事實上，這已經不是Eric第一次因為身材變化而成為話題焦點。早在今年4月份的時候，同為神話成員的李玟雨舉辦婚禮，Eric盛裝出席到場祝賀，當時不少眼尖的粉絲和媒體就已經注意到Eric的身形比以往增胖了不少，整個人散發出居家爸爸氛圍。當時就曾引發過一波討論，沒想到如今私下聚餐的近照曝光，圓潤的程度再度刷新大眾的印象。Eric在2017年甜蜜迎娶了年紀相差12歲的演員老婆羅惠美。小倆口結婚之後感情非常甜蜜，在2023年順利迎來了大兒子，接著在2025年再度平安生下小兒子。在短短幾年內迅速晉升為二寶爸的Eric，日常生活的重心也明顯轉移到了家庭與育兒上，已經許久沒有出來進行演藝活動，不少網友笑稱，Eric現在的身材完全就是幸福肥的最高境界。