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▲邊荷律在端午節前就超想吃粽子，最後還是忍不住叫了粽子吃。（圖／翻攝自邊荷律Threads@yuling34）

今（19）日適逢端午節，許多人都開始吃粽子、立蛋等，做各種端午節習俗。不過沒想到中華職棒中信兄弟「Passion Sisters」的韓籍啦啦隊女神邊荷律，竟然直接變成台灣人，在端午節的3天前，就開始狂喊想吃粽子，還自爆已經忍不住叫了粽子吃，霸氣喊：「反正也沒有規定一定要等到端午節才能吃嘛！」邊荷律去年就被捕捉在休息室外垃圾桶旁偷吃肉粽，展現吃貨本性。沒想到今年端午節，又讓邊荷律超期待，在3天前就於Threads發文，表示自己從幾天前開始就超想吃粽子，「我忍不住，還是直接叫粽子來吃了…反正也沒有規定一定要等到端午節才能吃嘛！」還在最後偷偷自爆：「其實我一個月前也吃過一次了。」可愛模樣讓大家笑翻。許多網友看到邊荷律對粽子的熱愛，也狂吸30萬人朝聖，紛紛笑翻直呼：「只要有心～天天都可以吃粽子」、「沒拍吃粽子影片=沒吃，請妳重吃一次！」、「不吃就不是邊邊了，吃貨無誤。」事實上，韓國端午節並非像台灣一樣列為國定假日，現今只有江陵、平昌一帶仍保有端午習俗，並稱為「단오（Dano）」，其中江陵保存的最為完整。而韓國與台灣的過節習俗也不同，韓國不划龍舟也不吃粽子，而是吃以山牛蒡葉或艾草製作的年糕，祈求生活順遂。女性會用菖蒲煮水洗頭，以求頭髮烏黑亮麗並驅邪避災，還會插上紅色菖蒲簪子。除此之外，在傳統民俗活動方面，男生會進行傳統摔跤，女生則會玩大型盪鞦韆，以及做端午扇消暑，與台灣的習俗差很多。