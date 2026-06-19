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▲無辜3歲童遭陌生男推入鱷魚池 英國動物園上演真實恐怖片（圖／截自英國每日郵報）

▲無辜3歲童遭陌生男推入鱷魚池 英國動物園上演真實恐怖片（圖／截自英國每日郵報）

英國發生震驚社會的動物園事件。一名3歲男童18日在英格蘭劍橋郡一處動物園的鱷魚圍欄內被發現身受重傷，警方隨即逮捕一名30歲男子，以涉嫌謀殺未遂罪移送調查，且初步調查顯示，該男子與男童素不相識。事發地點為位於劍橋西北方約32公里的約翰遜奧爾德赫斯特動物園，園內除動物區外，還設有農產品攤位、咖啡館及牛排館，飼養逾百種動物，包括鱷魚、獅子、老虎、懶熊、水豚及狐狸獴等。警方表示，案發時間為18日午餐時段，接獲報案指一名3歲男童進入鱷魚館。男童隨後被緊急送往劍橋阿登布魯克斯醫院救治，目前情況危急但生命跡象穩定。警方目前尚未說明男童的具體傷情，亦未確認傷勢是否由鱷魚直接造成。涉案男子來自諾福克郡，目前已被捕並接受調查。首席調查員維里蒂·麥肯中尉證實，該男子與男童事前並不認識，重大犯罪調查組已全面介入偵辦，並派遣受過專門訓練的警員進駐醫院，陪同協助男童家屬。案件詳情目前仍在調查中，警方暫未公布進一步細節。