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▲有人進一步指出，韓國門將身上的黃色球衣看起來就像五月花衛生紙的外包裝。（圖／美聯社／達志影像）

▲墨西哥隊本場同樣沒有穿上經典綠色戰袍，而是改以黑色球衣應戰。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃小組賽A組次輪今（19）日點燃戰火，韓國隊終場以0：1不敵地主墨西哥，吞下本屆賽會首敗。比賽結束後，韓國隊本戰首度亮相的全新紫色球衣，意外成為社群平台上的熱門話題，甚至有台灣網友看了之後瞬間歪樓，笑稱根本神似好市多（Costco）熱銷的衛生紙包裝，引發大批球迷共鳴。韓國隊過去給人的印象，向來是紅色主場戰袍搭配白色客場球衣。不過今年3月公開的新款客場球衣，罕見採用淡紫色作為主色調，搭配同色系短褲與球襪，讓整體視覺風格顯得相當特別。這套球衣首次登上世界盃舞台後，立刻在各大社群掀起討論。日本球迷普遍給予正面評價，認為「藤紫色本來很難設計，但這件完成度很高」、「可能是本屆世界盃最好看的球衣之一」，甚至有人推測紫色設計靈感來自太極旗上的紅、藍兩色混合而成。不過在社群平台Threads上，台灣球迷的注意力卻完全跑偏。有網友發文表示：「韓國隊這套衣服好像Costco衛生紙。」貼文曝光後迅速引起熱議，甚至還有人進一步指出，韓國門將身上的黃色球衣看起來就像五月花衛生紙的外包裝。貼文下方留言區瞬間變成大型聯想大會，不少網友笑翻表示：「原本覺得蠻好看的，現在整個回不去了」、「真的很像一包一包衛生紙在球場上跑」、「難怪一直覺得很眼熟」。雖然不少人拿衛生紙包裝開玩笑，但也有資深球迷出面科普，指出這次韓國隊的紫色設計其實別具意義。淡紫色靈感來自韓國國花「木槿花」，象徵堅韌與永恆精神。另一方面，墨西哥隊本場同樣沒有穿上經典綠色戰袍，而是改以黑色球衣應戰，袖口與褲側則加入綠、白、紅國旗元素點綴。兩隊都放棄傳統代表色，也讓不少球迷感嘆：「綠色對紅色的經典組合不見了。」儘管韓國隊最終吞下敗仗，但這套紫色戰袍無疑成為本屆世界盃最具話題性的球衣之一。只是韓國球迷恐怕沒想到，原本充滿設計感的國家隊新戰袍，竟會因為台灣網友一句「像Costco衛生紙」，意外成為另類爆紅焦點。