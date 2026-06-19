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▲黃明志與馬來西亞某些媒體纏鬥了十幾年，認為這次很明顯是在「公報私仇​」。（圖／黃明志臉書）

馬來西亞歌手黃明志去年10月因捲入謝侑芯命案、疑似吸毒遭檢方起訴，消息曝光後他立即停工，演藝事業跌落谷底。這半年來，黃明志背負吸毒罪、藏毒罪、攜帶違禁藥物罪以及謀殺罪4項指控，今（19）日他發文透露法院正式宣判無罪，然而黃明志的形象也已經回不去了，讓本人不禁感嘆：「我在一開始就已經被輿論判了『死刑』。」黃明志遭指控吸毒罪、藏毒罪、攜帶違禁藥物罪以及謀殺等4罪，今日他在臉書上發文透露，收到來自聯邦法庭撤控的公函，正式獲判無罪。他坦言這半年來心情五味雜陳，也終於獲得真正的自由。對於謝宥芯的離世，黃明志不捨說：「我始終感到很難過，也很自責沒能力把她救起來。」雖然調查結果出爐，並且還給他清白，但黃明志不禁感嘆：「這半年來我被毀掉的形象，也已經回不去了……應該說，我在一開始就已經被輿論判了『死刑』。」黃明志指出網路上惡意散播被 P 圖的 AI 光頭照，以及在他身上搜出 9 顆搖頭丸、壯陽藥等不實謠言，都已對他造成傷害。黃明志看到媒體誇大且不實的新聞內容，痛批與大馬某些媒體纏鬥了十幾年了，這次很明顯是在「公報私仇​」，對此他決定反擊，強調：「​那些在這段時間惡意造謠、傳謠的人，該告的酸民、鍵盤俠、網紅、YouTuber、媒體，我們一定會一個一個告，這半年來我所承受的名譽與財務虧損，一定會透過法律途徑慢慢討回來。」黃明志先前因捲入命案演藝事業受到重創，工作一度停擺。他曾發文提到，去年是出道十多年首次跨年夜沒有演出，回顧2025年黃明志不禁感嘆：「有很多的始料未及讓我措手不及…也讓我真正領悟了這個社會最險惡的一面。」