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藍白雙色划槳象徵合作 被問下一站語帶玄機

台中市長盧秀燕今天將假日輔選行程拉到嘉義市，與市長黃敏惠為民眾黨提名的市長參選人張啓楷站台造勢。為凸顯藍白合作的重要性，盧秀燕特地準備一支藍白雙色划槳致贈張啓楷，並以龍舟競賽比喻選戰分工。媒體問盧秀燕的下一站在哪裡？她不忘提及自己和黃敏惠受國家與人民栽培，妙答「每一個人都應該要讓自己下個階段更好、對國家社會有更大的貢獻」，盧秀燕今（19）日南下嘉義輔選，適逢端午連假大塞車，晚了半小時才抵達嘉義城隍廟參拜。她受訪時表示，自己與張啓楷同樣出身媒體界，兩人是相交2、30年的老朋友。張啓楷和黃敏惠有許多共同特質，溫和有氣質、都是正派認真的政治人物，她對張啓楷參選嘉義市長充滿期待。致詞時她談到選戰布局，強調在野力量唯有團結才能發揮最大戰力。她過去便主張台中成為「藍白合示範區」，展望2026年地方選舉，希望能從單一示範區將全國升級為「藍白合作區」。她拿出象徵藍白合作的雙色划槳送給張啓楷，並與現場支持者互動，詢問黃敏惠在龍舟隊中扮演什麼角色？台下齊聲回答「鼓手」，她開心地說，黃敏惠將擔任擊鼓助陣的重要角色，全力為張啓楷輔選；張啓楷則是站在龍頭、帶領團隊衝向終點的奪標手。只要大家同舟共濟、齊心向前，就能讓嘉義有大發展。近來政壇熱議國民黨「4個太陽」，盧秀燕被媒體追問自己的「下一站」在哪裡，是否想更上一層樓？她表示人生每個階段都有不同目標與使命。張啓楷目前正努力邁向人生下一個階段，希望讓嘉義市變得更好；她與黃敏惠即將卸下市長職務，但兩人受到國家與人民栽培，都希望能持續貢獻所長，讓自己在下一個階段做得更好，也為國家社會創造更大的價值。她不忘強調現階段最重要的工作有兩項，一是把台中市政做好，二是輔選年底選舉，讓優秀人才順利當選，國家社會、每個城市才會更好。