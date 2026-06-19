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國道3起追撞事故 重點壅塞7路段

端午節連假首日截至上午11時，國道全線交通量為40.2百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里。上午總計發生3起事故，造成車輛回堵。高公局提醒，下午重點壅塞7路段包括，國1南向高架機場系統-楊梅端、國5南向南港系統-頭城等。高公局今（19）日截至上午11時，國道全線交通量為40.2百萬車公里，預估今日交通量為118百萬車公里，仍在預期流量範圍內。而上午國道壅塞路段主要為國1高架南向楊梅端至新竹系統、南屯至彰化；國3南向鶯歌系統至高原、新竹系統至香山、烏日至霧峰；國5南向南港系統至石碇，其餘路段大致正常。另查今日上午6時45分於國1南向202公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵9公里；7時1分於國1南向200公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵9公里；8時44分於國1南向92.3公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵5公里。相關事故皆已排除，但均導致車輛回堵影響整體車流。高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段。高公局建議，國5南向用路人於17時後出發，節省寶貴時間。並呼籲民眾開車時需繫妥安全帶，手握方向盤、切勿分心，並需保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，避免頻繁變換車道，以確保行車安全。