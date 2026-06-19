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▲中國赴日旅遊從巔峰到冰點再到解凍（圖／截自日本ＡＮＮ新聞網）

隨著中國國營旅行社傳出將於7月中旬重啟赴日旅行團，這場因政治風波引發的旅遊禁令正出現鬆動跡象。回顧過去數年，中國赴日旅客人數宛如一條過山車曲線——從近千萬人次的歷史巔峰，因疫情、外交摩擦接連重挫，如今再度站在復甦與凍結的十字路口。2019年，赴日中國旅客人數攀上近千萬人次的歷史高峰，當年赴日外國旅客中，幾乎每3人就有1名來自中國。從消費力來看，2019年訪日外國人整體消費額達4.81兆日圓，其中中國旅客消費額高達1.77兆日圓，名列第一，占整體消費額的36.8%。中國旅客不僅是日本觀光業的最大金主，更是撐起免稅店、藥妝店與溫泉旅館的核心客群。新冠疫情讓這一切急轉直下。2023年，訪日中國旅客人數約為243萬人，旅行消費額約7,600億日圓。2023年8月，日本啟動福島第一核電廠處理水排海，中國隨即停止進口日本水產品，赴日旅遊意願也明顯降溫。相比2019年巔峰，不到四分之一的旅客規模，讓日本旅遊業者叫苦連天。根據日本政府觀光局（JNTO）統計，2024年訪日中國旅客達698萬1,200人，相較2023年大幅成長187.9%，但仍比2019年減少27.2%，尚未完全回到疫情前水準。儘管如此，2024年中國旅客的旅遊消費額達1兆7,335億日圓，在各國旅客中高居第一。就在旅遊業者對全面復甦充滿期待之際，政治風波再度來襲。2024年11月，日本首相高市早苗發表涉台爭議言論，中國外交部、文旅部等多部門接連發出預警，建議中國公民避免赴日旅遊或留學。中國大型旅行社被明確要求壓縮赴日簽證申請規模，核心目標是將旅客數量降至過去的四成，旅遊業內部人士證實，自11月起所有赴日團體旅遊產品已全數下架。衝擊立即反映在數據上。據航班數據顯示，禁令發布後60天內，中國航空公司赴日機票預訂量大減約29%。在國內大型旅遊網站公布的2026年1至2月最受歡迎境外旅遊目的地排名中，日本已跌出前十，而此前日本幾乎常年穩居前三、甚至多次登頂。日本野村綜合研究所研究員預測，失去中國旅客意味著日本旅遊消費收入將減少約2.2兆日圓，並拖累日本實際GDP下滑0.36%。免稅店導購員面臨失業風險，溫泉旅館預訂量暴跌，部分小型旅館已開始裁員，連日本藥妝企業也因購買力下降出現庫存積壓。中國旅客縮水，意外為台灣創造了補位空間。2024年訪日外國旅客中，台灣以604萬人次位居第三，僅次於韓國的881萬人次與中國的698萬人次。值得注意的是，台灣旅客7至9月在日本的消費支出逾600億新台幣，在各國旅客中奪得第一。分析人士指出，在中國旅客因政治因素缺席的情況下，台灣旅客的高消費力正在填補部分空缺，成為日本旅遊業的重要支柱。如今，隨著暑假旺季來臨，中國旅遊市場出現鬆動跡象。據報道，中國國營旅行社計劃於7月中旬恢復先前暫停的赴日旅行團，已有東京、大阪6晚7天的行程開始招募旅客。一名旅行業者透露，當局態度已轉變為「自行判斷」，從明確禁止走向默許。這場由政治引發的旅遊戰是否真正畫下句點，仍有待觀察，但對於飽受衝擊的日本旅遊業而言，任何解凍訊號都是久旱逢甘霖。